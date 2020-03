Y si vamos a estar en casa que sea con este conjunto de Zara

Ya nos lo dijeron todos lo expertos, tenemos que mantener una rutina para no volvernos locas durante estos días que estemos confinadas. Es importante que, aunque estés en casa, te despiertes pronto, te duches, te vistas e incluso te pongas perfume, tú piensa que tienes que salir a trabajar. No te quedes en pijama, a menos que tengas ya entre tus pertenencias este maravilloso conjunto de Zara. Bueno, es que en realidad no se trata de un pijama, sino más bien de uno de esos conjuntos que tan de moda están y que solemos llamar pijameros. Es de la nueva colección de primavera de Zara, acaba de salir a la venta y ya nos ha conquistado.

La parte de arriba, tipo camisa, abotonada y detalle lencero, hace parecer a simple vista que llevas algo por debajo. Cuesta 69,95 euros y hay tallas desde la S hasta la L. El trabajo de las lentejuelas tan bien cuidado le da ese brillo y aire espectacular que en momentos como este tenemos que reconocer que nos da la vida. Porque nos imaginamos a las fiestas y bodas que lo podremos llevar cuando salgamos del confinamiento, y nos da una alegría en medio de esta terrible crisis.

El pantalón está disponible en las mismas tallas, cuesta 79,95 euros, es de corte recto y tiro alto y se cierra en un lateral con la cremallera oculta en la costura. Al ser ancho, se convierte en nuestro aliado para parecer más delgadas y altas.

Obviamente este no es un conjunto pijamero cualquiera, en realidad es el look para ser una invitada perfecta esta primavera o incluso en invierno.