Vinilo más botas 'punk': el look más rockero de Paula Echevarría

Siempre con estilo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La llegada de las bajas temperaturas ha hecho que las famosas saquen la artillería pesada. Hasta ahora, el clima nos había dado un respiro (bueno, en algunas zonas, pero tampoco nos vamos a poner nosotras a dar el parte meteorológico), pero ahora sí que sí hay que protegerse muy mucho a nivel estilístico para no pillar un resfriado.

Y eso es precisamente lo que ha hecho Paula Echevarría cuando ha compartido con nosotras su look más 'winter' hasta la fecha. Un 'outfit' que ha construido con unos pantalones de vinilo de Calzedonia, una chaqueta de punto doble grueso con pelo de The Extreme Collecion y unas botas de la firma OXÍGENO que nos han parecido fantasía de la buena.

Pero si sus pantalones de vinilo nos parecen una auténtica pasada, lo que de verdad nos ha enamorado han sido sus botas, las cuales están de rebajas. Se trata de un modelo con suela XXL que nos transporta inmediatamente a las calles del Londres más 'punk'.

Sí, te encantan y lo sabemos y por eso te diremos que puedes hacerte con ellas vía online por un precio de 49,90 euros (cuando su precio original era de 69,90 euros). Porque si todavía no te has hecho con unas botas de estética militar, no sabemos a qué estás esperando porque son una de las tendencias más potentes de esta temporada.