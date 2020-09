La sobrina del Rey sigue demostrando que tiene un estilo único y que apuesta por las grandes tendencias del otoño 2020 luciendo unos pantalones anchos blancos.

A Victoria Federica la hemos visto con su mini vaquera negra más de una vez, pero también con sus inseparables vaqueros negros y sudaderas, lo cierto es que el armario de la sobrina del Rey está lleno de piezas básicas y versátiles, que casi siempre tienen un denominador común: son oversize.

Fiel a su estilo relajado y cómodo, pero eso sí, con su toque propio, la hija de la infanta Elena se está convirtiendo (poco a poco) en todo un referente de tendencias para las chicas jóvenes. Y es que su look casual, formado casi siempre por vaqueros, zapatillas, grandes pendientes y la melena medio cogida es todo un sello de su identidad.

Y aunque Victoria Federica siga algunas normas del 'street style' todas sus combinaciones tienen un estilo propio, como este look desenfadado con el que se dejó ver por Madrid, junto a su hermano Froilan. En esta ocasión, ha escogido un look urbano muy casual al que no podemos resistirnos. Ha elegido una sudadera negra con capucha y super oversize, que ha combinado con unos pantalones anchos en color blanco como mandan las tendencias de esta temporada y unas zapatillas que nunca dejan mal a nadie.

Lo cierto es que estos pantalones anchos blancos no sólo son un básico que te servirá siempre aunque cambien las tendencias, sino que además es justo el diseño que estiliza la zona de cadera y muslo, en este caso por lo que nos deja intuir la imagen se trata de una prenda de tiro medio y pierna holgada.

El blanco es uno de los colores favoritos de la sobrina del Rey, hace unas semanas se dejó ver con un vaquero ancho y roto, también en color blanco, que se llevó bastantes halagos.