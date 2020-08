Victoria Beckham tiene la prenda perfecta para ver los atardeceres con mucho estilo

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es verano y tu armario lo sabe. Colores flúor, estampados tropicales, vestidos largos fluidos, tops, minifaldas... Todas prendas muy cómodas y frescas que nos dan toda la libertad y el positivismo que necesitamos para enfrentarnos a un verano que se nos está haciendo complicado debido a la crisis sanitaria que venimos sufriendo desde hace meses a causa del coronavirus.

Sin embargo, las celebrities siguen demostrándonos que hay prendas que desterramos de nuestros armarios durante el verano y que, sorpresa, las podemos seguir utilizando en momentos muy puntuales del día. He aquí un ejemplo: la camisa azul. Efectivamente, porque mucho hablar de las camisas blancas para el verano, pero como hablar de las camisas azules que son ideales para un atardecer. "¿Pero de qué están hablando exactamente?", os preguntaréis.

Vale, vamos al tema que nos ocupa hoy y vamos a dejarnos de tanto misterio. Victoria Beckham, sí, tenía que ser ella, nos ha demostrado que la camisa azul no debe faltar en nuestros armarios si queremos bordar un look que, aunque básico, no siempre está en nuestra mente. Se trata de combinar una camisa azul masculina con short blancos. Sí, así de fácil. Sin trampa ni cartón. Ideal para cuando baja el sol y el calor ya no 'aprieta' tanto.

Un estilismo ideal que la diseñadora de moda ha elevado con un cinturón marrón de cuero que realzaba más todavía su ya de por sí afinada cintura. Y para que puedas presumir tú también de atardeceres en pareja (o sola, que tampoco necesitas tener a David Beckham al lado para deslumbrar), hemos encontrado una blusa de seda azul pastel de Zara que combinada con shorts blancos queda de maravilla.