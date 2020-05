Ni vestidos midi, ni faldas satinadas, la tendencia top de Bershka son los minivestidos lenceros

Son tan fáciles de combinar que se han ganado un hueco en nuestro armario.

PILUCA SANTOS

Pensar en vestidos lenceros es pensar en un vestido cómodo, fresquito y a la vez elegante, pero, oye, que si lo combinas con unas zapatillas le puedes restar formalidad sin perder un ápice de sofisticación. Desde que hace un par de temporadas se volvieron a poner de moda, no hay verano que no vuelvan a nuestros armarios. El 'slip dress' ya es un básico más en la moda del verano 2020. Después de que firmas como Burberry, No 21 y Juan Vidal subieran a la pasarela la tendencia lencera, estaba claro que las firmas 'low cost' iban a crear sus propias versiones y Bershka ha sido una de ellas.

- Adiós culotte, campana y pitillo, los pantalones vaqueros del verano son bermudas y están en Bershka

- Bershka esto no se hace, ahora solo queremos teletrabajar esta cuarentena con el bikini denim de escote abierto de la nueva colección de baño que amarán las chicas con poco pecho

En la nueva colección de la firma, además de los clásicos vestidos de flores y los vaporosos, también hay un vestido blanco que nos tienen completamente enamoradas. Mini, ajustado, con tirantes y escotazo, es perfecto para cualquier momento, aunque dependerá de cómo lo combines. Para un evento especial, con unas sandalias de tacón fino de tiras o de pulsera, que son elegantísimas, y para un momento más desenfadado queda genial con unas zapatillas de deporte, unas sandalias planas o unas alpargatas de esparto, que te estilizarán sin renunciar a la comodidad.

A la venta por 22, 99€, está disponible en las tallas XS, S, M y L y pertenece a la línea join life (al menos 25% de poliamida reciclada). En la web de Bershka aclaran que l”la producción de tejidos reciclados tiene un menor impacto medioambiental; consume menos agua, menos energía y menos recursos naturales”.

¿Te has quedado con ganas de más? Sin problemas. Sigue deslizando y disfruta del shopping de vestidos lenceros, fresquitos y cómodos, que te hemos preparado para este verano. ¡Que lo disfrutes!