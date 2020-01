Si ya éramos fans de los vestidos fucsia para invitadas, ahora nos gustan todavía más si se combinan con sandalias de tiras azules como las de Diane Kruger

El nuevo dúo cromático sustituto del blanco y negro.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Decimos sí a los vestidos fucsia para invitadas.

Diane Kruger ha llevado la combinación más primaveral en pleno invierno de todas y es con ella con la que nos da una gran lección de estilo dejándonos bien claro que los colores fuertes se llevan con tonos que siguen esa potencia a través de complementos dando como resultado un look capaz de subir el ánimo a cualquiera. Y así lo ha conseguido con nosotras, nos gusta, nos encanta y es que su última aparición está cargada no solo de tendencias sino que también de todos esos cortes y diseños que siempre triunfan.

Entre ellas, las sandalias de tiras y tacón medio que más allá de favorecer y conseguir aumentar nuestra altura cuentan con la comodidad como requisito innegociable y que se convirtieron ya hace tiempo en el gran imprescindible de cualquier armario. Y es que dejando de lado unos pendientes largos, precisamente son estas el accesorio al que la actriz ha recurrido y apostado para hacer del fucsia y el azul el nuevo dúo cromático por excelencia como gran sustituto del clásico blanco y negro.

El calzado perfecto para acompañar un diseño de Prabal Gurung en el que los volantes adquieren todo el protagonismo en una falda midi que parte de un escote cruzado y simétrico. El mismo en el que también están presentes y que es a través de un tejido plisado donde dejan muy claro que siempre serán un detalle al que recurrir para hacer de cualquier prenda la más especial.

Desafiando al frío neoyorkino, la actriz decidió no acompañar su look de una prenda exterior para poder así hacer gala de un vestido cuyos cortes se alzarán como los más pedidos para las invitadas de este 2020 y que, como ella, querrán jugar con el mismo dúo cromático pronunciado con un bolso tipo clutch y geométrico en el que reinarán los tonos predominantes en el calzado. Y con todo ello, establecemos su look como un gran referente para esta primavera pero que ahora, en pleno invierno, podemos versionar a través de los abrigos más potentes con los que nuestras marcas de referencia cuentan en sus catálogos.