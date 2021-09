Rocío Osorno, Silvia Zamora... son algunas de las 'influencers' que ya tienen en su armario el vestido que parece de lujo y que se esconde en Zara por menos de 50 euros. ¡Elegancia en estado puro!

Cecilia Franco

Quizá pensabas que los vestidos joya son un lujo inalcanzable relacionado con precios extremadamente elevados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte nuestras tiendas 'low cost' nos han demostrado con firmeza que no tiene mucha relación pensar de esa manera, sobre todo, al observar algunas de sus últimas propuestas. Ahora puedes encontrar verdaderas joyas que parecen, pero no son, lujo y que, en definitiva, su nivel de delicadeza hace que se eleve al estrellato (hasta convertirse en viral) como el vestido perlado con detalles 'cut out' que hemos encontrado en la nueva colección de Zara.

¿En cuántas ocasiones has visto un vestido en Instagram y has pensado "tiene pinta de ser carísimo"? Ese diseño que viste hace unos días a través de las redes era tan espectacular que es imposible que se esconda en alguna de nuestras tiendas 'low cost' favoritas. Sin embargo, estábamos equivocadas y la nueva colección de Zara viene pisando muy fuerte con propuestas de lujo como la colaboración con la firma KASSL Editions o con prendas de la propia firma que lo parecen (pero no lo son).

Es el caso del vestido que podemos decir está arrasando entre las 'influencers'. Y es que si ellas tienen un evento especial y buscan algo fuera de los cotidianos looks 'street style', lo encuentran sin ir muy lejos. Sí, en Zara se esconden vestidos virales como los que nos proponen 'influencers' como Rocío Osorno o Silvia Zamora (@ladyaddict).

¿Sabes ya de qué hablamos? Del diseño que parece de lujo y que contiene varias tendencias del momento. Porque si ya todas sabemos que el tweed vuelve a colarse en nuestro armario esta temporada, también sabrás que el 'cut out' no puede faltar. Pero no de cualquier manera, sino con una propuesta 'trendy' como la que protagoniza Instagram.

Y no nos referimos al vestido imposible que está arrasando, sino al minivestido tweed con detalles perlados que hemos visto ya entre las que más saben de moda. Una opción con un rollo muy sesentero que nos encanta por la elegancia que transmite con la ayuda de detalles perlados que se entremezclan con ese tejido tweed tan 'chic'. ¿Lo mejor? Es perfecto para cualquier ocasión, aún está disponible y lo encontrarás en Zara por tan solo 49,95 €. ¡Desborda elegancia con este favorecedor diseño que arrasa!