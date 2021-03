El vestido verde de Zara que Nuria Roca reinventa con un simple detalle en rosa

La colaboradora de 'El Hormiguero' nos ha vuelto a sorprender escogiendo una prenda de Zara que ha sabido combinar de la manera más inesperada. Nuria Roca sigue siendo, sin lugar a dudas, todo un icono de estilo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue (y sigue siendo) uno de los grandes fichajes del programa de Pablo Motos. La sección en la que participa Nuria Roca en 'El hormiguero' es una de las más divertidas (y a veces también de las más polémicas), pero siempre nos sorprende, desde el punto de vista fashion, por sus elecciones estilísticas. Aunque la periodista valenciana siempre ha sido un icono de estilo y de belleza, lo cierto es que el empujón que necesitaban sus looks se lo ha dado la exposición pública y mediática que recibe ahora que participa en el éxito de audiencia televisiva que es 'El hormiguero'.

Así pues, para una animada charla en la que también participó Tamara Falcó (de la que más tarde hablaremos para valorar también su 'outfit'), Nuria Roca escogió un vestido verde midi de cuello redondo, manga larga con frunces y cierre de cremallera en la espalda que se encuentra a la venta en la web de Zara y que por su minimalismo había hecho que pasase un tanto desapercibido.

Sin embargo, Nuria Roca ha sabido exprimir al máximo el potencial de la abertura lateral inferior de esta creación al combinarlo con unas botas altas de tacón cuadrado en color rosa empolvado. Una coordinación de elementos y colores que hace de este look uno de los más coloridos que hemos visto en las últimas semanas.

Así de guapa estaba la presentadora con este vestido que nada o poco tiene que envidiarle a la camisa blanca de corte nupcial que lució en el mismo plató su compañera Tamara Falcó. La joven tiene un armario que también es una auténtica caja de sorpresas y nos deleitó con una camisa blanca abotonada con volante en los puños y lazada en el cuello de quita y pon con hombreras extraíbles.

Se trata de un modelo muy cotizado y con aire nupcial, ya que es un diseño de lnés Martín Alcalde, creadora de vestidos de novia preciosos y de algunas prendas, como está, que nos enamoran nada más verlas. Sin embargo, mucho nos tememos que esta camisa 100% algodón se encuentra agotada en su página web en este momento.

Dos estilos diferentes pero que demuestran que la moda es cuestión de arriesgar y de lucir lo que más se ajusta a nuestra personalidad. Además, por si te ha encantado el vestido de Nuria, decirte que Zara ha lanzado una colección especial que si no la has visto todavía no sabemos a qué estás esperando.