La 'influencer' Melissa Villarreal nos ha descubierto en Uterqüe el vestido multicolor más original del verano que, además de reunir todas las tendencias, conquistará por su comodidad a las que más saben de moda. ¡Aviso!

Cecilia Franco

Si por algo se caracteriza el verano es por esa actitud 'fashionista' atrevida que nos nace con prendas imposibles y colores llamativos. Por una temporada, olvidamos los tonos neutros para colar en nuestro armario colores llenos de vida, que nos alegran y que, en definitiva, saben a verano. ¿Estás aún buscando el vestido de colores para llevarte a ese viaje a la playa? Eso es porque no has fichado el vestido más original y favorecedor que ha encontrado Melissa Villarreal en Uterqüe y conquistará a todas las 'it girls'. ¡Atrévete!

Aprovechamos estas altas temperaturas para sacar a relucir nuestros looks más 'top'. Sin embargo, a la hora de preparar la maleta queremos conseguir que nuestras propuestas busquen inspiración en 'it girls' como Melissa Villarreal para plasmar viajes inolvidables con 'lookazos'.

La 'influencer', a través de su Instagram, se ha convertido en todo una fuente de inspiración. Ella ha encontrado el bikini del verano en Brownie y, en cuanto a los vestidos, se ha animado con la tendencia setentera 'cut out'. Pero, pese a todo, también sabe que hay clásicos como, por ejemplo, los vestidos 'boho' más 'vintage' o los vestidos de colores que nunca nos defraudan.

Aunque nos encanta su estilo clásico y su forma de combinar estampados de toda la vida, hemos de reconocer que ese efecto sorpresa que en ocasiones nos provoca con alguno de sus looks nos tiene siempre pendientes. ¿El look del día que ya es tendencia entre las 'influencers'? Lo tenemos claro, los vestidos multicolor en todas sus versiones.

Melissa Villarreal en esta ocasión ha encontrado el vestido de Uterqüe (99 €) que no tardará mucho en reinar Instagram. Un diseño "pirulo tropical" que nos ha encantado por su mezcla de colores, más allá de las líneas rectas, y su escote 'halter'. Además de destacar por sus colores, queremos hacer énfasis en su tejido de punto fresquito y cómodo, dos puntos imprescindibles que buscamos en los looks de verano. ¡Reúne todas las tendencias del momento!

Algo que tenemos claro este verano es que el color se cuela en nuestros looks como un 'must' imprescindible. Simplemente, lo necesitamos en nuestra vida junto a todos los imprescindibles de rebajas. ¡Al carrito!