Nuria Roca ha encontrado el vestido de estampado 'tie dye' más elegante y versátil que, además, sienta de maravilla.

Cecilia Franco

Nuria Roca no deja de sorprendernos. Sobre el escenario, a través de la pequeña pantalla o sus redes. Y es que, además de ser una gran profesional, podemos decir que se ha convertido en todo un referente del mundo de la moda. Ella marca tendencia y, como buena 'fashionista', no hay tendencia que se le resista si tiene alguna conexión con el mundo 'print'. Porque como todas sabemos, Nuria Roca es amante de los looks coloridos y alegres estampados y, como era de esperar, ha encontrado el vestido 'tie dye' que seguiremos llevando este otoño.

Para la actriz y presentadora de televisión no hay nada imposible. Su Instagram transmite alegría y espontaneidad, así como looks que definen muchísimo una personalidad arrolladora. Y aunque podemos decir que hace unos meses la coronamos como la reina de las camisas blancas, es cierto que si por algo se caracteriza Nuria Roca es por sus divertidos y coloridos estampados.

A través de sus redes nos inspiró con un look de domingo con el que de verdad hemos acertado, y nos dejó claro que los chalecos ayudan a elevar cualquier vestido al infinito si tienen ese toque de color especial que todas buscamos.

Lo cierto es que aunque adoramos todas las propuestas de Inditex, también nos gusta salir de nuestra zona de confort y romper las reglas con diseños como el look estampado de Christian Lacroix para Desigual que nos volvió locas.

Pues bien, si ya confirmamos que una blazer con 'total black' son la combinación perfecta, ahora venimos a anunciarte que el 'tie dye' sigue en nuestros armarios y continuará este otoño. ¿Por qué lo decimos? Porque Nuria Roca ha encontrado el vestido 'tie dye' más bonito, elegante y veraniego, que podremos transformar y seguir llevando este otoño con otro tipo de complementos.

Un diseño de seda de la firma Michonet (185 €) de estilo camisero y estampado 'tie dye' que sienta de maravilla. Un vestido creado a base de técnicas japonesas las cuales obtienen unos resultados únicos. Esta firma que nace "como expresión de una mujer plena, segura de sí misma y enamorada de la artesanía y el diseño", esconde "prendas únicas con las que reflejar tu estilo".

Este vestido es ideal por su espíritu fresco y veraniego, pero también porque con unas botas y complementos en tonos neutros lograremos dar con un look otoñal estiloso con el que arrasarás.