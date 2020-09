El precioso vestido rojo de flores (solidario) que Kate Middleton ha lucido en su vuelta al trabajo

Fantástica.

Hacía algo más de un mes que no veíamos a Kate Middleton salir de Kensington Palace para acudir a algún evento planificado en su agenda laboral. Aunque cabe decir que eso no ha querido decir que no haya estado trabajando, ya que la hemos visto participar en varias videoconferencias, una de las maneras más fáciles y seguras de conectar con los demás en plena pandemia por coronavirus. Así pues, la duquesa de Cambridge ha podido disfrutar de un poco más de tiempo junto a sus hijos mientras al mismo tiempo cumplía con sus obligaciones.

Pero ha sido ahora, y justo coincidiendo con el día en el que el príncipe Harry cumple 35º años, cuando Kate Middleton y el príncipe Guillermo han salido de palacio para un día repleto de actividades que comenzaron en el centro London Bridge Job para personas en situación de desempleo, luego pararon por la mezquita de East London y y terminaron con las manos en la panadería Beigel Bake Brick Lane.

Una jornada en la que pudimos comprobar que el estilo de Kate Middleton sigue intacto. Para un día tan activo, la duquesa recuperó de su armario un precioso vestido color rojo, de largo midi y con estampado floral que pertenece a la firma Beulah London y que cuenta con cuello camisero y unos preciosos detalles en los puños. Además, esta marca apoya a las mujeres de la India y Bangladesh, ya que encarga sus bordados y estampados en sus fábricas e invierte el 10% de sus ventas en proyectos de inclusión de mujeres en estos países.

Un vestido que ha combinado con unas salones de tacón medio en color marrón y que en los momentos en los que no podía respetarse la distancia de seguridad ha completado con una mascarilla facial con estampado floral.

Una visita que llegaba horas más tarde de la polémica generada por la fotografía que los duques de Cambridge han elegido para felicitar el cumpleaños al príncipe Harry.

Con motivo de su 35º cumpleaños, Kensington Palace (la cuenta en Instagram de los duques de Cambridge) ha querido felicitarlo con una imagen que no ha gustado a muchos. Tomada en febrero de 2017, en la fotografía se puede ver a Kate Middleton y a los dos hermanos participando en una 'carrera' cuando los tres acudieron a animar a todos aquellos que estaban preparándose el Maratón de Londres.

"Le deseamos un feliz cumpleaños al príncipe Harry hoy", y dos emoticonos, una tarta y un globo.

Una instantánea que la mayoría de personas se ha tomado de manera inofensiva, pero a la que algunos sectores de la prensa británica y a muchos seguidores del príncipe Harry y Meghan Markle les ha parecido una provocación en toda regla. Y es que al no haber escogido una imagen donde aparezca Meghan, algunos creen que esto es un 'mensaje oculto'. Y bueno, desde aquí decir que no creemos que la familia real británica se mande 'mensajes ocultos' vía redes sociales. Lo que está claro es que todo lo que hagan tanto los duques de Cambridge como los de Sussex es noticia, y no siempre para bien.