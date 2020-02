El vestido relámpago de Cristina Pedroche que está a punto de agotarse

¡Corre que vuela!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. La presentadora y colaboradora de televisión ha demostrado, una vez más, que su armario es uno de lo más eclécticos y, por tanto, uno de los más adorados del momento. La clave está en que Cristina no se deja llevar por las tendencias, en el sentido de que solo elige aquellas prendas que mejor le sientan y que le otorgan ese punto de 'rebeldía' que tanto le gusta.

Así pues, podríamos decir que la clave del vestuario de la presentadora está en no conformarse con elegir siempre lo mismo. En el cambio y el riesgo está el éxito, pero siempre teniendo en cuenta eso de 'no disfrazarse'. Porque la moda nos da las suficientes opciones como para que nosotras luzcamos las prendas y no ellas a nosotras. En el sentido de que muchas veces hay prendas que no nos 'pertenecen' por mucho que nos empeñemos.

El vestido que sí que le 'pertenece' a Cristina Pedroche ha sido este último diseño por el que ha apostado de la firma Minueto. Una creación de tejido elástico con manga francesa y cierre trasero con estampado de relámpagos que le sienta de maravilla y que ha causado auténtico furor entre sus seguidores.

¿Te gusta? No nos extraña. Es un vestido divertido y actual que tiene un precio de 49,90 euros y que puede ser tuyo si lo quieres. Eso sí, date prisa porque las tallas están volando.