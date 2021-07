Es parte de la nueva colección de Mango, pero es tan (tan) bonito que querrás tenerlo en tu armario este verano.

CARLA DOMÍNGUEZ

Sabemos que te hemos enseñado muchos vestidos de verano. Vestidos de crochet, en color blanco, en negro...Y es que es imposible no hablar de vestidos durante esta época del año. Al final, los vestidos son la típica prenda con la que todas nos sentimos muy a gusto. Resultan favorecedores, se adaptan a cualquier plan de verano, y hay tantas opciones que es imposible decantarse por uno solo.

Eso sí, hay vestidos que son tan especiales que podríamos llevarlos durante todo el verano y las 24 horas del día. Algo así nos pasa con un vestido de la nueva colección de Mango.

Al principio no nos acababa de convencer este vestido. Esto no es nada raro. A todas nos ha pasado que cuando vemos un vestido en la percha, a veces nos gusta, y en otras ocasiones no. Pues eso mismo nos ha pasado con este vestido de Mango. En la percha no nos convencía, pero desde que hemos visto como queda -a pesar de ser parte de la nueva colección de la firma catalana- nos ha enamorado.

Pero parece que no solo a nosotras nos ha obsesionado este vestido de punto de Mango. También a la ‘influencer’ Melissa Villarreal, quien no se ha podido resistir a comprarse este vestido de punto de Mango que reúne todas las tendencias que necesitamos esta temporada: color naranja, punto y una espalda al descubierto de lo más sexy.

El vestido de punto de Mango sigue disponible y en todas las tallas. Se trata de un vestido de punto calado, de tejido fino y algodón. Cuenta con un diseño midi y acampanado con escote en pico, y una espalda al descubierto que te enamorará. Cuesta 59,99 euros, y está disponible en Mango en multitud de tallas: desde la XS hasta la XL.