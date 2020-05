No lo esperábamos, pero este vestido midi de Oysho es el más guay, suelto, el que mejor queda con sandalias planas y la prenda que nos ayudará a pasar de la primavera al verano

¿Se queda el 'animal print' en verano? Parece que este vestido lo ha confirmado.

Hemos localizado el vestido midi perfecto de Oysho para empezar esas noches de calor. Por el color, el estampado y el ''tipazo'' que hace podemos etiquetarlo ya como el vestido versátil del verano.

Ya lo dice el refrán: ''Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo''. Pero, ¿cómo decirle que no a este vestido? Bueno, aunque dejemos a mano el sayo, no está de más empezar a pensar en nuestro armario de verano.

Parece que la cuarentena tiene los días contados o, al menos, la desescalada nos proporcionará algo de libertad. Por eso podemos aprovechar estos últimos días confinados para hacer el cambio de armario. Es una de las actividades que más pereza nos suele dar pero que es fundamental para poder construir ''outfits'' de forma fácil y rápida en una nueva estación.

Al organizar nuestro armario con la ropa de la nueva temporada no solo nos facilitamos cada mañana, también evitamos comprar de más, ya que vemos y repasamos todo lo que tenemos. Contribuimos a reutilizar nuestras prendas que todavía son igual de útiles y muchas de ellas en tendencia. Porque si tienes algo de 'animal print' avisamos que este vestido de Oysho anuncia que será uno de los estampados del verano.

Fresco, vaporoso pero con manga larga. Lo tiene todo para etiquetarse como el vestido oficial de la desescalada. Con el que no pasarás calor pero tampoco frío durante el cambio de estación. La modelo lo lleva con sandalias planas y queda igualmente bien con botas, tacones o botines.

¿Qué es el elemento innovador del estampado 'animal print'? Sin duda, las manchas de leopardo no están definidas, no tienen una forma clara. Eso hace que, en un primer vistazo, no identifiques el estampado. Mezcla tonalidades de marrones y beiges y lo hace más desenfadado. Además tiene el patrón de la temporada: es un vestido escalonado. Los vemos por todas partes en multitud de versiones. ¿Con cuál te quedas?