¿Estás buscando un vestido versátil y divertido? Eso es porque no has visto el diseño que nos descubre Ana Boyer a través de su Instagram. ¡Perfecto para cualquier ocasión!

Cecilia Franco

Ana Boyer se ha convertido en un referente en lo que a moda se refiere. Todo lo que ella lleva llega a ser lo más deseado, y bajo una sofisticación sin precedentes basada en la atemporalidad. Y, efectivamente, si hace unos días confirmamos esa tendencia atemporal que ha conquistado a muchas 'influencers' y celebrities, ahora es la hermana de Tamara Falcó quien se anima con una atemporalidad llena de color y elegancia con un vestido de estampado zigzag de firma española.

Puede que esta tendencia te haya salvado la vida, o todo lo contrario. Pero lo que todas sabemos es que al margen de cualquier tendencia, si tiene relación con celebrities como Ana Boyer, todo lo demás nos sobra.

Gracias a ella tenemos solucionado cualquier evento. ¿Que no sabemos qué ponernos? Pues apuesta por looks 'total black' y añade gorras deportivas de lo más estilosas. Así de sencillo y, si no, observa su Instagram y despeja cualquier duda.

Sin embargo, hay que destacar un pequeño detalle que no hemos pasado desapercibido. Todos sus looks tienen algo en común y es que, es su gran mayoría, pertenecen a firmas españolas, cosa que en estos tiempos que corren, este apoyo a las pequeñas empresas de nuestro país es el impulso que más necesitan.

En esta ocasión, vuelve a optar por los diseños de firma española pero con un diseño al que no nos tiene acostumbradas. Y pese a que adora los looks básicos, y ya nos enamoró con el traje azul perfecto para ir a la oficina, ahora caerás rendida a los encantos de este vestido colorido y original que llevarás con sandalias o botas, depende de la estación del año.

Su último look pertenece a la firma española Michonet (165 €), una firma que también hemos visto llevar a Nuria Roca en más de una ocasión. Un vestido de punto, manga corta, escote redondo, espalda con el detalle cruzado y un estampado zigzag de colores de lo más original.

Su corte midi es perfecto para combinar con diferente zapatos y complementos, y la opción ideal para que seamos nosotras mismas las encargadas de jugar con esa versatilidad y dar a nuestros looks un rollo más elegante o 'sporty chic'. En definitiva, ¡lo queremos!