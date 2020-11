Los vestidos de punto nunca habían sido tan estilosos.

Woman.es

Hemos quedado fascinadas con un vestido negro de canalé de Mango. Y es que así de primera vista nos ha quedado claro que se trata de un modelo perfecto tanto si estás embarazada, como si no. A estas alturas ya nadie puede negar que esta es una de las prendas que se ha alzado como uno de los 'must' del invierno porque es de punto y este es uno de los materiales más buscados de la temporada, que ya ha conquistado desde chalecos y chaquetas hasta camisas y vestidos, porque no solo es un tejido calentito, cómoda, femenino sino que además se adapta a todo tipo de cuerpos. Este invierno, -como ya se ha empezado a ver- los vestidos de punto se convertiran en la solución perfecta y versátil para lucir estilazo sin pasar frío.

- Emily Ratajkowski luce embarazo con un vestido de punto (con botas altas)... ¡y nos crea una necesidad!

- El jersey de Mango que Paula Echevarría casi ha conseguido agotar

En este caso concreto, Mango presenta un modelo midi, con manga larga, en color negro y con cuello en corazón que se ciñe erfectamente a la silueta. Esta disponible en la web por 39,99 euros y lo hay disponible desde la talla XS hasta la XL.

Como siempre decimos el vestido negro es un escencial de cualquier temporada, ya sea en verano o primavera, con una versión más corta y fresca, o para otoño-invierno, con un largo midi y de punto. En este caso, esta prenda de Mango en canalé, sienta de maravilla a todas incluso a las que ya tienen tripa de embarazada.

Estamos frente una prenda sencilla pero necesaria en cualquier armario, ya que es fácil de combinar y eso la hace tan versátil que igual nos sirve para una cena elegante, que para ir de compras. Queda ideal con un abrigo largo y con botas altas o con una cazadora de cuero y botines, también la puedes combinar con una americana y zapatillas e inscluso si te animas con unos pumps o sandalias.

En pocas palabras esta temporada verás como los básicos son protagonistas de nuestros looks, y los vestidos de punto son ideales para lucir en casa y en la calle y son tan válidos que igual los llevan las embarazadas que las que no.