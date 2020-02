Este 'vestido' de fiesta de Bershka es supercómodo, te salvará mil planes y trae sorpresa, palabra de Mery Turiel

Con la espalda al aire y escote de pico.

Clara Hernández | Woman.es

Mery Turiel nos ha descubierto cuál es el siguiente 'vestido' que necesitamos en nuestro armario y por qué. Lo primero (y aquí viene la sorpresa) es que no se trata de un vestido aunque lo parezca. Si nos fijamos bien podemos apreciar que es... ¡un mono corto, que termina con vuelo y caída fluida! Esto nos lleva a la primera razón que esgrime la 'it girl' para no dejar escapar esta prenda: "No puede ser más cómoda", asegura.

Pero, además, su espalda ligeramente al aire, su escote delantero en V y sobre todo, los hilos metalizados que lo adornan, confiriendo a todo un color plata, lo convierten en un outfit de fiesta muy fácil. Lo firma Bershka y tiene un precio de 29.99 euros.

¿Y cómo combinarlo? Mery ha elevado su estilismo, listo para una ocasión especial, con sandalias de tacón (blanco) destalonadas de vinilo transparente de Bershka que están en la web de la marca por 27,99 euros y que nos encantan para acompañar nuestros looks tanto de tarde como de noche.

No es, sin embargo, el único uso que puede tener este vestido de manga abullonada y cinturón de la misma tela, como nos recuerda la propia Mery Turiel, que insiste en la versatilidad del modelo. "Es un buen fondo de armario que nos salva mil planes", ha escrito.

Para coronar el estilismo, la influencer ha vuelto a optar por uno de sus peinados favoritos: moño muy alto y todo el pelo retirado de la cara. Cómo único adorno, vemos los pendientes de aros y la colección de piercing que ya le conocemos de otras ocasiones (lleva casi una docena, por lo general dorados, minimalistas), y una cadena fina y dorada al cuello.

No es la única lección de moda que la influencer nos ha dejado en las redes en las últimas horas y, de nuevo, de la misma firma de Inditex. Mery ha posado con un vestido (o 'vestidazo') con el que nos ha convencido que es lícito mezclar dos estampados distintos (sí, lunares o 'polka dots' en blanco y negro, y flores malvas, uno de los colores que nos obsesionarán esta primavera).

El vestido tiene escote fruncido con forma trapezoidal y mangas abullonadas, es divino y tiene un precio de 35,99 euros.

Con la misma tela hay una versión larga y cruzada que cuesta 29,99 euros.

