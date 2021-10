¿Estás buscando un vestido corto? Rocío Osorno nos descubre el diseño de Asos más deslumbrante que incluye todas las tendencias del momento. ¡Arrasarás!

Nos hemos acostumbrado a desprendernos de todas aquellas prendas que hace años no usamos, como es la ropa de fiesta. Sin embargo, desde que recibiste aquella invitación al cóctel del año que han organizado tus amigos, te arrepientes tanto de haber dado una segunda vida a aquel vestido de fiesta tan espectacular... Somos muchas las que al final decidimos hacer limpieza de armario de nuestros looks de fiesta más antiguos y, después de este último año, seguro que a más de una le ha sucedido. Pero, tranquila, adiós arrepentimientos, porque Rocío Osorno, además del vestido de lunares para invitadas, ha encontrado en Asos el vestido corto con todas las tendencias del momento que nos salvará de cualquier apuro.

¿Te has sentido identificada? Es normal. Este último año ha sido muy complicado en lo que a bodas, comuniones, bautizos y demás eventos se refiere. Pero poco a poco, vamos recuperando la normalidad y seguro que has recibido alguna invitación a un evento al que no quieres fallar. En cambio, es ahora cuando te agobias al pensar en el look. Menos mal que tenemos Instagram y grandes referentes como Rocío Osorno que nos hacen grandes descubrimientos y, con ello, la vida más fácil.

"Cómo echaba de menos estos looks", ¡y nosotras! La influencer a través de su Instagram no solo nos trae muchas tendencias 'street style' que encuentra en nuestras tiendas 'low cost', e incluso looks sport de escándalo, sino que también es una gran experta en looks para eventos.

Aún así, y aunque ha adelantado el protagonismo de la temporada del color lila, desde que nos descubrió el vestido negro con un secreto en la espalda, realmente teníamos claro que queríamos encontrar algo especial y deslumbrante para esa fecha.

Pues bien, no hay más que ir corriendo a Asos para encontrar la joya de la corona de las invitadas. Porque allí ha dado con el vestido corto que reúne todas las tendencias en un solo look y, con un acabado y espalda deslumbrante.

El look en cuestión pertenece a Asos Design (99,99 €) y se trata de un vestido mini con espalda descubierta, escote 'halter' y estampado 'patchwork' que entremezcla lentejuelas y abalorios. Por sí solo este diseño es tan espectacular que Rocío ha optado por unas sencillas sandalias de tacón transparente y un bolsito brillante en tono rosado. ¿Puede ser más ideal? Necesitarás este diseño en tu vida, sea para el evento que sea, pero te aseguramos que deslumbrarás.