El look perfecto para la vuelta a la ciudad está compuesto por un vestido lencero de Zara y zapatillas Converse. No lo decimos nosotras, lo confirma Mery Turiel.

Cecilia Franco

Hace algunas semanas puede que esta idea que lleva rondando nuestra cabeza, tampoco te convenciera demasiado. Nosotras tampoco apostábamos mucho por el tema, pero desde que hemos visto la propuesta de Mery Turiel, cada vez estamos más convencidas. ¿De qué estamos hablando? De la combinación vestido lencero y Converse. ¿No lo ves? Eso es porque no has visto su look de Zara.

Somos muchas las que pensamos (o pensábamos) que los vestidos lenceros no eran muy amigos de las zapatillas. Su corte transmite tanta elegancia que nos parece complicada la idea de unir esta prenda con la reina de las zapatillas. Sin embargo, como todo en la vida, no hay nada imposible, o eso nos ha querido demostrar Mery Turiel.

A lo largo de todo el verano se ha encargado de descubrirnos tesoros en nuestras tiendas 'low cost' favoritas y nos ha dado muchas ideas para cada ocasión. Fue ella quien nos animó a tener siempre a mano un LBD en el armario, pero también ha logrado que adoráramos ideas más allá de lo común.

Ha logrado que saliéramos de cualquier apuro siempre de forma elegante y hasta nos ha provocado nostalgia porque, definitivamente, no queremos que termine el verano. Pero hay que ser realistas, y la vuelta a la ciudad está a la orden del día, no hay más que observar los post de Mery Turiel.

Su escenario en Instagram vuelven a ser las preciosas calles de Madrid. En ellas ya nos ha adelantado que el peto está de vuelta y que las Converse o Vans son el calzado por excelencia del 'street style'. Pero… ¿qué sucede si combinamos este calzado con vestidos? Aunque no lo creas, un resultado excepcional.

Pero no con cualquier vestido, las Converse (85 €) se llevan con vestidos lenceros de lino como el que nos propone Mery. Un diseño que pertenece al gigante de Inditex, concretamente, Zara (25,95 €) y que ha reconvertido con la ayuda de complementos. Ha añadido un cinturón para darle un toque más desenfadado y las zapatillas reinas del 'street style'. ¡Top!