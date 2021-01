El impresionante vestido de Lady Gaga para cantar el himno en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos

La artista ha sido una de las invitadas de excepción a este solemne acto.

Woman.es

La toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos se ha convertido en todo un acontecimiento. Joe Biden ya ha pasado a formar parte de la historia de dicho país, y como acompañamiento al evento, Lady Gaga ha puesto voz al solemne himno.

- El último look de Melania Trump como primera dama: un dos piezas negro de Chanel

- El mensaje que ha lanzado Kamala Harris con su look y pocos supieron ver

- Jill Biden sigue los pasos de Melania Trump y elige el mismo color para la toma de posesión del presidente por una poderosa razón

- El poderoso mensaje de Jennifer López y su look impoluto de Chanel durante su actuación en la toma de posesión de Joe Biden

Y, como era de esperar, la aparición de la artista ha estado al nivel de tan histórico acto. Lejos de querer pasar desapercibida, la cantante no solo ha desplegado todo su talento durante la actuación, sino que eclipsado a los presente con un look que no ha pasado desapercibido.

Lady Gaga ha escogido un llamativo estilismo compuesto por un vestido con una impresionante falda roja con mucho volumen y una chaqueta azul marino para resguardarse del frío. Esta ostentosa propuesta estaba decorada, además, por un pájaro dorado en la parte del pecho, como si de una paloma de la paz se tratase.

El look de Lady Gaga en la toma de posesión de Joe Biden Ver 4 fotos

Su elección de peinado también ha sido de lo más sorprendente, pues lucido un peinado con trenza a modo de corona con una cinta negra entrelazada. En cuanto al maquillaje, la cantante ha sido fiel a sus ojos con sombras y largas pestañas, junto a unos perfectos y favorecedores labios rojos.

Increíble, así ha sido el look escogido por Lady Gaga para poner voz al himno de los Estados Unidos durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente.