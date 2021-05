El vestido de invitada de boda (o de alfombra roja) de Mar Flores que es... un sueño

La modelo Mar Flores ha lucido un impresionante vestido de Malne, la firma de lujo y alta costura de Juanjo Mánez y Paloma Álvarez.

Clara Hernández

Espectacular. Este es el adjetivo más repetido entre los miles de seguidores de Mar Flores, quienes han cubierto de 'likes' y comentarios el perfil de Instagram de la modelo después de que esta publicara unas imágenes en las que aparece con un exquisito vestido de Malne, la firma de alta costura y prêt-â-porter de lujo que Juanjo Mánez y Paloma Álvarez fundaron en 2016 y cuyos vestidos artesanales, de cuidadosa elaboración, son trabajados durante periodos que, por lo general, no bajan de los 15 días, como una vez declararon.

Pues bien, una de esas maravillas confeccionadas en su atelier y que se pudo ver en la pasarela de presentación de su colección de alta costura de 2021 es la que ha lucido Mar Flores para acudir como invitada a una boda y deslumbrar entre dorados, transparencias y azules noche.

Con cuello halter (bordeado por un grueso ollar de cadena plateado, de estilo 'chunky', cuyo extremo construye un tirante trasero) y amplia abertura lateral en la falda, el vestido de Mar Flores es una explosión cósmica de brillos bordados y sensualidad, pura magia cinematográfica que se inspira en viajes, musas, épocas y películas, aplicada a siluetas del siglo XXI, una de las máximas de sus autores.

Para completar su estilismo de invitada, Mar Flores ha optado por mezclar accesorios en oro y plata, una combinación a la que hace tiempo que las tendencias y diseñadores dieron su visto bueno. Así, además de dos grandes brazales dorados, uno en cada muñeca, la modelo ha optado por pendientes de aro de plata.

Las favorecedoras sandalias doradas de tiras con plataforma por la parte delantera son también de Malne y van a juego con una cartera de mano de fiesta. En una de las numerosas fotos que Mar Flores ha compartido, encantada con su estilismo, aparece también con un impresionante chal-capa en azul klein, con plumas en los bordes. Sí, ¡puro glamour! Por supuesto, la funda del móvil con el que se fotografía también es de color azul y su melena suelta, peinada con ondas al agua, la transforma en una sofisticada heroína, digna, como ha dicho una de sus fans, de una película de James Bond.

- De la reina Letizia a Nieves Álvarez: looks de comunión para inspirarte.

- Vestidos de manga corta para invitadas de boda.

No es la primera vez que Mar Flores nos inspira para un look de invitada. Ya en 2016 nos regaló, en la comunión de su hijo, un look compuesto por un soberbio vestido midi plisado en tono rosa palo y firmado por Lorenzo Caprile, cinturón de Chanel y taconazos de Manolo Blahnik. ¡Un sueño!

Mira otros looks de película: