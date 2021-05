El vestido de Inés Domecq para la reina Letizia en la confirmación de la princesa Leonor

El próximo 28 de mayo la primogénita de la reina Letizia y el rey Felipe VI se confirmará y ya estamos pensando en el estilismo que lucirá la reina. ¿Apostará de nuevo por un diseño de Inés Domecq?

CARMEN RAYA

La reina Letizia volvía a demostrar en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que es una firme defensora (y apasionada) de la moda española. En una cita en la que todos los años deslumbra, la reina Letizia decidía impactar recurriendo a dos máximas: el total look 'white' y la aguja 'made in Spain'. Dos 'must have' que encontró en un un precioso mono largo de algodón con tejido denim con detalle de volantes, sin mangas, con cierre delantero con cremallera y botón de la firma española The IQ Collection, cuya directora creativa es Inés Domecq.

Una pieza exquisita que, a pesar de su tejido denim, sus mangas 'mariposa' convierten en una pieza de coleccionista. Una pieza que voló de la página web de The IQ Collection a los pocos minutos de que fuese lucido por la reina Letizia en la inauguración de FITUR.

Un 'outfit' que nos ha hecho plantearnos si tal vez la reina Letizia esté pensando en repetir el éxito de esta creación de Inés Domecq, apostando por alguno de sus diseños para la próxima confirmación de la princesa Leonor que tendrá lugar el próximo 28 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de Aravaca.

De ahí que hayamos buceado en los diseños de The IQ Collection para encontrar el que sería el vestido perfecto para la reina Letizia en un evento familiar tan importante como es este. Conociendo la pasión de la reina Letizia por los vestidos florales, creemos que este vestido mini de print con flores con lazada en el cuello y cierre trasero con cremallera.

¿Por qué creemos que sería una gran apuesta para la reina Letizia? Por tres motivos.

Estampado floral

Con el paso de los años, el armario de la reina letizia nos ha dejado claro que este estampado es uno de sus preferidos. Es su gran apuesta cuando llega el otoño y en primavera, y algunos de sus vestidos más alabados lucen este estampado.

Fajín ajustable en la cintura

Uno de los puntos fuertes de este vestido es que se ajusta a la cintura, algo que la reina Letizia adora. Por norma general a la reina Letizia le gusta presumir de cintura y, de hecho, aderezó su mono blanco de Inés Domecq con un cinturón de cuero negro para conseguir dicho efecto.

Manga francesa

Uno de los puntos fuertes del físico de la reina Letizia son sus tonificados brazos. A ellos siempre les da bastante importancia y los potencia con vestidos y tops sin mangas. Sin embargo, para un acto religioso como es una confirmación que requiere cierto 'dress code', la manga francesa es siempre una solución muy elegante.

