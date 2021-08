El vestido 'cut out' perfecto para el entretiempo de Zara lo lleva Lady Addict

Atentas a este vestido de Zara con escote 'cut out' que va a triunfar esta temporada por su color y corte.

A.M

Silvia Zamora, más conocida entre los instagrammers como Lady Addict, tiene el don del buen gusto. Difícilmente encontrarás en su feed de Instagram un look o estilismo que no sea de tendencia, pero que a la vez sea elegante, versátil y mono. De hecho, no solo nos gustan sus publicaciones con vestidos y taconazos, también nos encantan sus looks más urbanos, con vaqueros y zapatillas.

Si durante este verano la influencer nos ha dejado verdaderos conjuntos de ensueño, como el que llevó hace unos días de crochet, o el bañador que hace tipazo, o el conjunto de falda y top de cuadros vichy, ha decidido poner como guinda y punto final al verano un vestido verde Khaki de Zara que nos parece ideal, porque lo podemos seguir usando en el entretiempo.

Se trata de un vestido que mezcla tejidos con el lino, de escote recto y tirantes finos. Hasta aquí podría parecer un vestido clásico sin más, pero es que Zara ha decidido darle un giro especial al hacerlo cut out, y consigue que la abertura lateral se convierta en el detalle estrella de este modelo.

- Así ha preparado Silvia Zamora la mejor maleta de las vacaciones

- En Zara hay un conjunto de crochet de top y falda que es una maravilla

- Silvia Zamora ha encontrado el sujetador perfecto que todas estamos buscando

Lo mejor de todo es que ese vestido cuesta solo 29,95 euros y está disponible desde la XS hasta la XL.

Silvia lo ha llevado con unas maravillosas sandalias de tiras blancas que combinan a la perfección con los pendientes XL, también en color blanco, que escogió como accesorios para este look.

La firma de Amancio sugiere que puedes llevar, este vestido con unas sandalias de tacón y tiras de piel en tono negro, y nosotras creemos que si lo que buscas es un look más cómodo para terminar el verano, puedes apostar por unas sandalias tipo pala en color neutro, o bien unas alpargatas para estilizar un poco más las piernas.

Y para cuando llegue el momento de que las temperaturas refresquen aún más, las zapatillas blancas serán tus mejores aliadas y como siempre una cazadora vaquera y un fular se convertirán en los mejores accesorios para cubrirte cuando las temperaturas refresquen.