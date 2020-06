Adoramos el vestido largo estilo blusa de verano que Paula Echevarría ha llevado con sandalias planas de piel

Con estampado geométrico y repleto de color.

Paula Echevarría tiene el vestido que más favorece y bien sabe que con sus patrones todo son beneficios. Sienta bien, estiliza la figura y, además, potencia el efecto de piernas infinitas gracias a una botonadura central siempre ajustable al gusto de cada una. Firmado por Capriche y combinado con accesorios en camel, la actriz nos deja toda una lección de estilo para los últimos días primaverales.

Todas lo sabemos, el estilo camisero siempre es un acierto. Y más si entre sus modelos se cuela un estampado geométrico en colores tropicales. No podemos negarlo, esta unión es la mejor dosis de energía con la que además salvar la rutina de la nueva normalidad.

Y precisamente Paula Echevarría lo lleva a cabo con un diseño de una de sus marcas más repetidas. Sobre todo cuando de llevar originales prendas se trata. La suya y también la de Cristina Pedroche.

Así, su última elección se trata de un vestido del que no hay ni rastro en la página web. Pero el hecho de que pueda ser de temporadas pasadas no es un inconveniente si lo que pretendemos es versionar uno de sus look más cómodos.

Este tipo de piezas está siempre presente en el catálogo de todas las firmas sin excepciones. Y siempre en ellas es posible encontrar el diseño más acorde a nuestro estilo y a aquellos planes que tanto deseamos llevar a cabo.

Combinado con sandalias (las suyas de piel y de Dior), cinturón y bolso bandolera (de Chloe) en el mismo color y del mismo estilo es un plus a tener en cuenta. Solo hay que ver el resultado. Solo hay que echar un ojo a la propuesta de la actriz para saber cómo dar la bienvenida al verano con un look 'todoterreno' perfecto a todo color y cargado de buenas vibraciones. Algo de lo que se encarga una única pieza que, gracias además a su corte y diseño, podemos reciclar y llevar continuamente durante todo el año.