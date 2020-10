El vestido de estreno de Kate Middleton cumple con todos los requisitos para ser la mejor pieza otoñal de su armario

Ideal.

Kate Middleton ha demostrado con el paso del tiempo que es una de las 'royals' mejor vestida. Además, la pandemia y el confinamiento nos sirvió para confirmar la teoría de que incluso para una videollamada laboral, la duquesa de Cambridge era capaz de defender un vestido de Dolce & Gabbana con mucha elegancia. Y es que la mujer del príncipe Guillermo se ha mantenido fiel a su estilo clásico, pero con un toque moderno, aún delante de la pantalla del ordenador.

Sin embargo, y con la pandemia todavía entre nosotros, la agenda de la duquesa de Cambridge ha ido sumando cada vez más actos en persona, siempre respetando la distancia de seguridad, el uso de mascarilla facial y el lavado de manos regular. Así pues, Kate Middleton y el príncipe Harry han recibido en el palacio de Buckingham al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y a su esposa Olena.

En el salón del trono y manteniendo siempre la distancia de seguridad, la duquesa de Cambridge ha decidido estrenar un precioso vestido azul de la que es, sin duda, su marca favorita: Emilia Wickstead. Se trata de un diseño azul con escote en pico y manga larga con cinturón que pone de nuevo de manifiesto que la elegancia en clave clásica y minimalista es la especialidad de Kate.

Y aunque sabemos que es un 'must have' que todas deberíamos tener en nuestros armarios para algún evento especial, no podrás hacerte con él porque ha sido realizado de manera exclusiva y customizada para la duquesa de Cambridge. Como complementos, Kate Middleton se decantó por unos salones en color 'nude' y lució un collar del que colgada un zafiro azul rodeado de diamantes.