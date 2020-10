El vestido amarillo de Dolce & Gabanna que Kate Middleton reutiliza también en videollamadas

Ideal.

Está claro que la pandemia y el confinamiento hicieron que los armarios de la población diesen un giro de 180 grados. No solo porque en un abrir y cerrar de ojos no supimos qué hacer con un montón de prendas que no queríamos/podíamos ponernos en casa, pero lo cierto es que en cuestiones estilísticas la nueva normalidad nos ha dejado un poco descolocadas. Y es que hay veces que estamos en casa y nos gustaría arreglarnos un poquito, pero no nos atrevemos porque pensamos "¿para qué?".

Pues muy atentas porque Kate Middleton nos ha demostrado que incluso para una videollamada podemos lucir algunas de nuestras prendas favoritas con mucho estilo y así quitarnos un poco el 'gusanillo' de la antigua normalidad en lo que a vida social y ropa se trata.

Para una videollamada en la que ha estado acompañada por el príncipe Guillermo, Kate Middleton ha rescatada de su armario un vestido amarillo de Dolce & Gabanna con el que deslumbró en Wimbledon en 2018.

Y es que aunque los duques de Cambridge ya han comenzado a realizar visitas al exterior, aún están cumpliendo con muchos de sus compromisos vía videollamada y con esta nos ha quedado claro que Kate Middleton está dispuesta a sacar el máximo partido a las prendas que duermen en su armario desde hace ya varias temporadas.