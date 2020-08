Lo primero que vas a comprar en web de Lefties (sí, abre tienda online el 3 de septiembre) es este vestido ultracómodo y muy favorecedor que ya han llevado María Pombo y Alexandra Pereira

Nuevo vestido viral en el horno, amiguis. Esto va oliendo ya a éxito.

Este 2020 tan extraño (no vamos a decir malo ni raro, no vaya a ser que todo vaya a peor, que todavía puede ser) solo lo podrían mejor dos cosas: que nos tocara en Euromillón y que no tuviéramos que pagar impuestos -eso sí que sería un pelotazo, eh- o que Lefties abriera, por fin, su tienda online. Y, mira, aunque lo primero suena muy bien, ahora que nos hemos dado verdaderamente cuenta de lo que importan son las pequeñas cosas, tener la ropa de Lefties a un clic sin necesidad de hacer colas en las tiendas es una gran noticia. Efectivamente, Lefties está a punto de lanzar su tienda online y nosotras ya tenemos fichado el vestido que vamos a comprar sí o sí.

Será el próximo 3 de septiembre cuando la hermana pequeña de Zara (y más económica) se rinda ante el mercado online y ‘abra’ su tienda en Internet. De todas las prendas de la nueva colección, en la redacción de Woman.es ya tenemos más que claro lo que vamos a comprar: el vestido midii que tiene todos las papeletas para convertirse en viral y que ya le hemos fichado a María Pombo y a Alexandra Pereira.

Las dos influencers que mejor ojo tienen para fichar ropa que reúna las tres b (bueno, bueno y barato) tienen ya en su armario el vestido más deseado de Lefties. De largo midi, manga corta abullonada con goma elástica, está confeccionado con un tejido con textura y con frunces y cuesta solo 19,90€. Mientras que Alexandra Pereira ha apostado por un modelo verde, María Pombo ha preferido el color teja. Y los dos nos encantan.