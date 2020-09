Aunque te compres un vestido de 10 euros, si te lo eliges del mismo color que Patricia Conde, todo el mundo pensará que es carísimo 

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si tuviéramos que pensar en un color con el que acompañar a la palabra elegancia, la mayoría, seguramente, diría que el negro. Y razón no le faltaría. Como decía Karl Lagerfeld, “con un vestido negro nunca parecerás demasiado arreglada ni poco vestida”, pero hay otros colores clásicos, que son justo los que están de moda este invierno 2021, que también pueden sumar ceros a nuestro look y que nuestro conjunto parezca muy caro aunque hayamos pagado por él solo 10 euros. Patricia Conde, que ha acudido al evento de presentación de LaLiga, nos ha dado el truco para identificar uno de los colores que, además, favorecen a las rubias una barbaridad.

Junto con el azul marino, el beige y el marrón oscuro, esta temporada el color rojo va a ser la estrella de los armarios de las chicas con más estilo y Patricia Conde se ha adelantado a muchas de ellas. En el evento al que ha acudido, ha lucido un vestido tubular de largo midi, manga larga y cuello perkins que se ceñía a su figura como si se tratara de una segunda piel y que firmaba Guess Jeans, una de sus marcas favoritas que cuesta 129.90€.

Este invierno 2021, Miu Miu y Proenza Schouler subieron a la pasarela increíbles abrigos rojos, mientras que Valentino y Givenchy crearon vestidos de noche en rojo tan espectaculares que es imposible no soñar con ellos, así que está más que claro que después de triunfar en las Semanas de la Moda el color rojo será el color del lujo en los próximos meses.