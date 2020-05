El secreto está en el botón.

De verdad que no hay mejor sensación que ponerte ese vaquero que te encanta. Es que ya lo hemos dicho una y otra vez, hay cientos de prendas en el mercado, pero nada como tu vaquero favorito, te da personalidad, seguridad, cuando lo tienes puedes conquistar el mundo y no te quieres deshacer de él por nada del mundo. Pero y ¿qué pasa cuando empieza a dar de sí? o quizá bajaste de peso y te queda un poco más grande...

No podemos negar que las estilistas saben vestir siempre bien. No importa qué se pongan ellas lo llevan con estilo. Igual se enfundan en un chándal y se suben en sus stilettos de aguja, que se ponen una falda de satén con unas zapatillas blancas. Bueno tenemos que admitir que ese es su trabajo: adelantarse a la modas y darnos inspiración al resto de mortales. Pero además, es que parece que no se complican para nada la vida, ¿cómo es posible que ningún pantalón, blusa, falda, short se les resista? ¿Es que acaso su cuerpo se adapta a cada tendencia? No, la respuesta no es un cuerpo que se adapta, la respuesta es que ellas adaptan las tendencias a su figura, y allí está el truco para que sus estilismos sean de 10.

Y sí, a ellas también les ha pasado eso de darse cuenta que en vaquero que les encanta les queda grande y aunque en otras circunstancias la respuesta sería llevarlo a que le metan unas pinzas, ahora esa solución no es posible, así que a Erea Louro, estilista y autora de 'All that she wants' nos ha compartido en su perfil de Instagram su fácil truco para que tu vaquero te quede perfecto.

El secreto está en el botón de tu vaquero, para disminuir la circunferencia de la cintura del jeans solo debes engancharlo en la primera trabilla y luego introducirlo en el agujero. Así de fácil.

Parece un truco de magia, pero no lo es. Visualmente conseguirás que el vaquero te quede ceñido a tu figura y no necesitas tener conocimiento de patronaje y costura para componer tu jeans favorito y poderlo usar de nuevo.