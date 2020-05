El traje 'made in Spain' de Nuria Roca que sienta de miedo

Un dos piezas setentero para triunfar en el 2020.

Woman.es

La evolución del traje de chaqueta que llevamos en todos los colores y combinado de todas las formas durante el año pasado todavía no está clara del todo en estos primeros meses del 2020, pero no nos importaría lo más mínimo que la opción que se imponga sea como la del un maravilloso diseño 'made in Spain' que Nuria Roca ha escogido para su visita semanal a 'El Hormiguero'.

De estilo setentero, con pantalón acampanado y blazer entallada donde las solapas son protagonistas, tanto por sus líneas grandes y marcadas como por ir en un color distinto al del resto del traje, en este caso azul cielo y azul marino. Así es es el traje de aire setentero de la firma Amateur que la presentadora ha combinado con un top oscuro, siguiendo la línea de la reina Letizia durante la cuarentena de apostar por los tops junto a los dos piezas, y con unos zapatos negros de tacón Pura López cuyas puntas asoman lo justo para ser el contrapunto perfecto a los bajos acampanados del pantalón.

La ausencia de eventos por culpa de la extraordinaria situación que nos toca vivir seguramente será uno de los motivos que ha hecho que todavía no esté claro si esta u otra opción, como por ejemplo la versión del dos piezas con americana cropped que llevaron Gigi Hadid o Mery Turiel a comienzos de año, va a ser la que se imponga como la heredera del corte oversized y los diseños en colores vivos, pero la verdad es que cualquiera de los formas son dignas sucesoras.

Si el de Nuria es el que te ha enamorado, has de saber que tienes la oportunidad de lucirlo tú también porque la firma 'made in Spain' dispone tanto de ambas piezas en su tienda online.

La blazer, de hecho, está rebajada de 289 euros a 175 euros por lo que es una oportunidad genial de hacerse con esta chaqueta cruzada de silueta recta y largo cadera en color negro con solapa de satén en violeta y botones de terciopelo negro que lleva por nombre Sagitario.