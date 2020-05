Roberto Verino: ''Un traje bien hecho con una tela inferior siempre se verá mucho mejor que a la inversa''

Le llaman el ''Armani español'' y nos ha desvelado que el traje será la prenda estrella para cuando nos incorporemos al trabajo.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

El traje de chaqueta será el look que llevarás a la oficina en la desescalada y Roberto Verino nos da las claves para llevarlo.

El traje. Esa indumentaria reservada a las hombres desde tiempos remotos pero que, gracias a Coco Chanel, pasó a formar parte del armario de las mujeres también. Aunque el momento de aceptación total no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando las mujeres cubrieron puestos de trabajo y la vida laboral al marchar sus maridos al frente.

Parece que desde que se rompieron esos paradigmas de la moda femenina de principios del siglo XX nada ha podido frenar la expansión del uso del traje en ambos sexos. El traje transmite seguridad, profesionalidad, madurez y elegancia. Por ese motivo se ha convertido en el 'outfit' perfecto para trabajos de oficina donde el 'dress code' sigue importando. ''Vístete como quieras que te traten'', dijo un profesor de mi universidad.

'Dress code', código de etiqueta o las reglas para vestir cuando asistes a un evento. ¿Quién ha podido tener gran influencia a la hora de inspirar a mujeres a vestir? Rápidamente nos dirigimos al cine y (cómo no) a Hollywood. Un mundo dorado con el que hemos crecido a través de sus películas y sus entregas de premios. Y, hablando de trajes, no podemos no mencionar a la debutante Julia Roberts recogiendo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 'Steel Magnolias' con un traje de Armani de hombre.

Como vemos, esta ''pieza clásica de fondo de armario'', como la describe el diseñador Roberto Verino, nos ha acompañado durante generaciones siguiendo las tendencias del momento. ''Desde los modelos más feminizados de los 90 con faldas mini y entallados en la cintura a lo actuales de líneas más rectas ligeramente 'oversize' con bermudas y en tejidos ligeros como el lino''. Hablamos con el llamado el ''Armani español'' para que nos cuente qué hay detrás de un traje y el arte de su confección.

Cuando hablamos de un traje hay una palabra que debemos conocer: sastrería. Ese establecimiento donde se encuentra el taller del sastre y que tenemos idealizado por la complejidad del trabajo que se realiza en este lugar. ''Un traje bien hecho con una tela inferior siempre se verá mucho mejor que a la inversa'', dice Roberto Verino.

En primer lugar se comienza con la elección de los tejidos. ''Apostamos por materias primas naturales como el lino y algodón para el verano en el caso de prendas menos formales y lanas frías para piezas más formales'', cuenta el diseñador. Después viene la parte más importante: el oficio. ''Es donde realmente se puede valorar mejor la calidad de la pieza. No importa si apostamos por una chaqueta más informal con cierto estilo desenfadado, al ponértela debe conservar su estructura inicial y eso solo se consigue con un buen conocimiento del oficio de la sastrería''.

''Cuando se compra un traje chaqueta, queremos que dure muchos años en nuestro armario, por eso lo más importante es que siente bien con tu tono de piel para que ilumine''. El básico de los básicos con innovaciones todas las temporadas.

''Si es tu estilo y la calidad es buena, te quedará impecable'', concluye Roberto Verino.