El traje azul de Ana Boyer que podrás llevar de invitada o para ir a la oficina

Una pieza con sello 'made in Spain' de lo más especial que nos ha descubierto la hija de Isabel Preysler.

María Aguirre

La prenda de la que hoy venimos a hablarte es cómoda, elegante y altamente favorecedora. Y no, no creas que nos referimos a ningún vestido ni a un par de vaqueros sino a algo más especial como es un traje. ¿Acaso no es esta una opción a tener en cuenta en nuestro armario?

Hay quien todavía se resiste a probar pero es una realidad que la cantidad de estilismos que puede esconder en él es inmensa. Para una jornada de oficina siempre resulta un acierto pero también lo puede ser para una quedada con amigos un sábado por la noche llevado en clave informal o hasta para un look de invitada con lo que salir del mismo bucle de vestidos de siempre. El secreto, como siempre, está en elegir bien el diseño y acompañarlo de los complementos adecuados en función de la ocasión.

El que ha logrado que pongamos el ojo encima en este caso es uno que ha lucido Ana Boyer de un intenso color azul, de chaqueta cruzada con botonadura en varios colores y pantalón recto, en el cual encontramos todo un mundo de posibilidades.

Este dos piezas tan especial lleva el sello de Bleis Madrid, una firma española que nace del deseo de su fundadora, Blanca, por recuperar la calidad de la sastrería femenina acabada a mano, con especial atención en cada detalle para reinventarla y hacerla única.

La esencia de este sello es la búsqueda del patrón perfecto, ese que además de atemporal está lleno de versatilidad y por tanto puede servir para cualquier ocasión y que cumple a rajatabla el modelo escogido por Ana Boyer.

De hecho, es precisamente ese carácter lo que ha hecho que la marca se convierta en muy poco tiempo en una de las favoritas de mujeres tan diversas como Rocío Carrasco -Bleis está detrás del famoso traje fucsia con el que apareció en el programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'-, María Pombo, Tamara Falcó o la mismísima reina Letizia, quien escogió recientemente un pantalón negro para acudir la confirmación de su hija Leonor.

Ambas partes del traje que ha lucido Ana Boyer se pueden adquirir por separado. La blazer en crepe azul, cuyo precio es de 375 euros, está agotada en la actualidad pero sí está disponible para preorder por lo que puedes apuntarte a su lista de espera para hacerte con ella cuando vuelva a aparecer stock.

El pantalón, por su parte, sí que puede comprarse ya en su tienda online por 225 euros en cualquiera de las cuatro tallas en las que se comercializa.