El 'total look' de cuero de María Pombo con el que triunfar esta temporada porque sienta genial incluso con barriguita de embarazada

La 'influencer' se suma a la tendencia del efecto piel.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Esta temporada hay un tejido que destaca sobre los demás en el 'street style'. Efectivamente, hablamos del cuero o efecto piel, y es que se ha convertido en uno de los favoritos de las que más saben de moda porque combina con todo y es capaz de salvarnos de un "qué me pongo" en más de una ocasión.

Ya hemos visto que son muchas las prendas de este tejido las que invaden nuestro armario de otoño-invierno, desde las clásicas cazadoras de cuero (que ya son un 'must have'), pasando por las faldas (que ya nos adelantó Chiara Ferragni que serían nuestro "salvalooks" favorito), hasta los pantalones efecto piel (que son superfavorecedores, y si no que se lo digan a Eva González). Pero, ¿te imaginas llevando un 'total look' de cuero?

Puede que de primeras te parezca algo "atrevido" (e incluso es posible que se te haya venido Kim Kardashian con su traje de látex a la cabeza), pero tenemos que decirte que después de ver a María Pombo lucir su mono de efecto piel, esta propuesta te va a convencer tanto como a nosotras.

La 'influencer' ha compartido a través de Instagram este estilismo que nos resulta tan versátil como favorecedor, y que es apto incluso para aquellas futuras mamás que ya tengan tripita de embarazada.

Se trata de un mono largo que pertenece a la nueva colección de Name The Brand, firma de la propia Pombo, y que ya ha conquistado a otras amigas de la 'instagrammer' como Laura Matamoros.

En concreto, hablamos del modelo Jack y está confeccionado en un tejido efecto piel con un patrón que lo convierte en todo un "trampantojo" porque a pesar de ser una pieza única simula un conjunto a modo de 'total look'.

Por un lado, como parte de arriba parece ser una cazadora tipo 'biker' de manga larga con solapas, mientras que como parte de abajo parecen unos pantalones de tiro recto con cintura alta y bolsillos.

A pesar del furor que este mono está causando en redes sociales, todavía está disponible en la web de la firma a un precio de 99,95 euros. Nos parece una pieza de lo más original que se puede llevar tanto en un look de diario con unas botas de suela 'track', por ejemplo, como en una propuesta más de noche al llevarlo con unos salones.