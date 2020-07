Sabemos de dónde es el 'total look' blanco y satinado de Emily Ratajkowski que vale para todas

Elegante, sencillo y versátil.

C. H. | Woman.es

Durante estos meses, Emily Ratajkowski nos ha proporcionado numerosos estilismos 'comfy' que abarcaban desde pantalones jogger a minivestidos elásticos y sexys, así como una amplia colección de zapatillas deportivas. No ha sido hasta ahora, durante el viaje que ha hecho a Nueva York y en el que la hemos visto pasear por la Gran Manzana, cuando la modelo ha decidido sacar los tacones del armario (unas bonitas sandalias blancas con tiras) con el fin de acompañar uno de esos looks que constituyen un acierto seguro tanto si has quedado a comer en el centro, como ella, como si tienes una cita especial.

- Vas a alucinar con este truco para que no se te vea el sujetador con las camisas transparentes.

- Hiba Abouk apuesta por un 'little black dress' y se ve espectacular.

Emily ha lucido un outfit 'total white', esa fórmula infalible para el verano que es elegante, fácil, realza el moreno y, en definitiva, nos hace brillar. En su caso, no ha optado por uno de los vestidos blancos que tanto hemos admirado estas semanas, sino por un dos piezas que, como los anteriores, es un perfecto salvavidas al que recurrir cualquier día y en cualquier momento.

La propuesta de la modelo es superfavorecedora y se adapta a todo tipo de cuerpos. Para empezar, el conjunto está formado por una blusa fluida de tipo cropped y manga larga, así como por una falda corta que vale a todas por su corte 'wrap' y que nos tiene fascinadas por su lazo extralargo en la cintura que puede escalar, al gusto, por el torso. El toque satinado es también uno de los pluses del outfit.

Las sandalias altas (y la mascarilla también blanca, que lleva en la mano) son el broche para obtener un look 20 y uno de los favoritos de la instagrammer, que se llenado sus stories con instantáneas de su look.

Ahora bien, ¿de dónde son la falda y la camisa? Las hemos encontrado en Orseund Iris de Nueva York, una firma que también cuenta entre sus clientas con Bella Hadid o Kylie Jenner.

En concreto, la falda, el modelo Ballerina, con bajo ligeramente más largo por detrás que por delante y confeccionada en satén tiene un precio de 294,53 euros.

La camisa, también de satén, tiene una de las características que más gustan a Emily: mangas extragrandes ligeramente acampanadas que cubren por completo sus manos, así como el bajo con efecto deshilachado tan de tendencia. Además, guarda una sorpresa: es reversible, por lo que la abotonadura queda igual de bien por delante que cerrado a la espalda, explica la firma.

Su precio es de 332,40 euros y es también perfecto para combinar con jeans o, prácticamente, cualquier prenda.