El total look blanco con camisa masculina y vaqueros que puede ser el mejor salvavidas de la primavera

El combo que podrás llevar en cualquier ocasión.

María Aguirre | Woman.es

Hace tiempo que el pantalón blanco pasó a medirse como rival en la categoría absoluta de básico con los de color negro o incluso con los omnipresentes vaqueros. Llevan años siendo considerados una alternativa perfecta hasta en invierno, una estación en la que seguramente en otro tiempo nos hubiera parecido impensable lucir una prenda en un tono tan claro.

Pero por mucho que nos guste siempre, hay un momento en el que se lo puede sacar el máximo partido y ese es en primavera. Es ahí cuando se presenta en todo su esplendor para ser llevado con vaporosas blusas, camisetas de manga corta o crop tops. Pero resulta que en los últimos tiempos ha encontrado un compañero de viaje que no puede resultarle más eficaz y no es otro que la camisa que antaño se asociaba en exclusiva al masculino.

La clásica pieza salida del mundo de la sastrería llega ahora como acompañante perfecto del pantalón blanco, haciendo del total white su máxima esencia. La prueba está en que algunas de las mujeres que más saben de moda se han rendido ante este mix tan sencillo como deslumbrante en los últimos días.

La clave está, como siempre, en dar con prendas que por separadas sean de por si ya perfectas porque de otro modo no funcionaría una mezcla tan simple y sería tachada de aburrida. Para que no lo sea, fíjate en como Kaia Gerber, por ejemplo, ha optado por un pantalón y una camisa de corte regular pero ha sabido añadirle el toque que necesitaba no solo al lucirlo con unas zapatillas deportivas en tonos azules sino porque se ha animado a dejar los botones de la parte baja desabrochados y eso siempre da puntos al look.

La misma idea que ha tomado como suya Julie Sariñana, autora del blog Sincerely Jules, quien ha optado por jugar por los botones pero de forma completamente opuesta ya que han sido los de la parte superior los que han dejado la zona del escote al descubierto para lucir un top lencero debajo.

Otra fórmula igualmente válida es la Leia Sfez quien ha preferido hacer del minimalismo su bandera al elegir una camisa oversized lucida por fuera del pantalón ligeramente ajustado y con las mangas remangadas, la cual ha acompañado exclusivamente de un bolso en color negro y unas sandalias tipo flip flop en el mismo tono.

Ahora que tienes varias referencias entre las que inspirarte, te toca a ti empezar a probar hasta dar con la que más identificada te sientes.