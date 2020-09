El 'total look berenjena' de Máxima de Holanda (que gana, y mucho con los complementos adecuados)

Siempre perfecta.

Está claro que la reina Máxima de Holanda se ha convertido poco a poco (despacito y buena letra) en una de las 'royals' con más estilo. Las claves de la monarca de dicho país son claras: mezclas de colores y combinaciones de diseños que estilicen su figura. Lo sabemos, parece algo básico, pero es bastante difícil de lograr si tenemos en cuenta que cada cuerpo es un mundo.

Sin embargo, Máxima de Holanda ha sabido encontrar el equilibrio perfecto y, ahora, cada uno de sus 'looks' es sinónimo de éxito. Tras demostrarnos su estilo más desenfadado para atender vídeollamadas desde su despacho durante la cuarentena, ahora la reina holandesa se ha lanzado de nuevo a las calles para cumplir con su apretada agenda de trabajo. De hecho, en las últimas semanas hemos podido verla en público varias veces, tanto en compañía de su marido, el rey Guillermo, como en solitario.

En esta ocasión, Máxima de Holanda ha visitado una empresa que está trabajando sin descanso para recaudar fondos para ayudar al desarrollo y conservación de negocios en Holanda, y para ellos ha elegido un vestido color berenjena minimalista que ha sabido defender con la máxima de las elegancias coordinándolo con un bolso a juego, mini, y vanguardista, que nos ha parecido maravilloso.

Además, la monarca ha elegido unas joyas a las que no nos tiene acostumbradas, y tenemos que decir que aunque han sido una apuesta arriesgada, la verdad es que funcionan con 'look' de manera sublime. De nuevo, un look de 10 de Máxima de Holanda.