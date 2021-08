¿A qué esperas? Sí, amiga el top cruzado de crochet que llevas viendo desde hace unas semanas en varias cuentas de 'influencers' es de Zara y nos extraña que aún esté disponible. Así que, ¡corre!

Cecilia Franco

Si por algo se caracteriza el gigante de Inditex es por la capacidad que tiene de conquistar a un gran número de 'influencers'. Podemos confirmar que, para muchas de ellas, Zara es su gran referente. Vamos, una de sus tiendas favoritas, a la que no pueden dar un 'no' por respuesta a ninguno de sus diseños. Esto hace que, en más de una ocasión, varias de ellas coincidan y su influencia cree una verdadera necesidad en redes. Algo así como lo que ha sucedido con el top de crochet cruzado de Zara. Rocío Osorno, JustCoco… ¡Nos extraña que aún esté disponible!

El poder y la influencia de las redes es inalcanzable. En ocasiones, es indiscutible la facilidad con la que una prenda se convierte en viral por el simple hecho de transmitir magia. Eso es lo que consiguen 'influencers' como Rocío Osorno o Verónica Díaz de JustCoco.

Esta última hace unos días nos conquistó con el look 'vintage' para volver a la oficina y ha sido la encargada, a lo largo de todo el verano, de desvelarnos en el gigante de Inditex verdaderas maravillas como el top de crochet de colores o sus ideas 'fashion' para viajar, donde por cierto, descubrimos los zuecos de Zara que arrasarán esta temporada.

Pero a lo que íbamos, al igual que los zuecos, si tenemos que hablar de una prenda viral que ha protagonizado el verano es el vestido verde con detalles 'cut out'. Un diseño de éxito que ha conseguido que en más de una cuenta de Instagram haya aparecido, sin llegar ya a extrañarnos.

Pues bien, algo similar ha sucedido con este top de crochet que nos han descubierto 'influencers' como Rocío Osorno o Verónica Díaz. A través de sus 'stories' de Instagram hemos observado que han coincidido, y no nos extraña porque realmente es un diseño que sienta de maravilla, con detalles originales y que, además, pega con todo. ¡Tenía todas las papeletas!

Se trata de un diseño tipo corsetero (17,95 €). Un top de crochet que destaca por esa doble tira cruzada en el escote de lo más favorecedor y su tono beige que potencia nuestro tono de piel. ¡Te verás morenita!

Por prendas como estas no queremos que termine el verano. Y, aunque nos extraña que aún no se haya agotado, venimos a "mejor prevenir que curar" y avisarte que puede que, cuando menos te lo esperes, el 'no disponible' cuelgue en el portal más querido por las amantes de la moda. ¡Corre!