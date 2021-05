La duquesa de Cambridge ha acudido al Museo de Ciencias de Londres para recibir su dosis.

Clara Hernández

Este domingo, Kate Middleton, de 39 años, compartía una fotografía en el perfil de Instagram de los duques de Cambridge en la que se la ve recibiendo su primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 junto a un mensaje en el que agradecía la labor del personal médico.

"Ayer (por el sábado) recibí mi primera dosis de la vacuna de Covid-19 en el Museo de Londres. Estoy enormemente agradecida a todo el mundo involucrado en esta tarea. Gracias por todo lo que estáis haciendo", ha escrito junto a la imagen e la que justo se la ve en el momento justo en el que un sanitario está administrándole la vacuna mientras ella no pierde la sonrisa (lo adivinamos por la mirada, ya que la duquesa de Cambridge lleva la mascarilla obligatoria).

Pero además de no no perder el gesto sonriente que caracteriza a la esposa del príncipe Guillermo, otro de los aspectos que los usuarios ha comentado es el look básico, casual y favorecedor, de tipo 'off-shoulder', con el que Kate Middleton ha acudido a pincharse y que pertenece a una de las firmas low cost más populares: H&M.

Sí, es inútil que lo busques en las secciones de la firma, ya que hace mucho tiempo que no está disponible. Principalmente, porque pertenece a la colección de 2016, año en el que vimos por primera vez a Kate Middleton con este top en tono crema y entallado, que en esta ocasión ha combinado con vaqueros y con melena suelta y peinada con raya al lado.

La publicación de Kate se ha llenado rápidamente de likes. "Yo también me vacuné pero ni mucho menos parecía así de glamourosa", bromea una usuaria.

En los últimos tiempos, la popularidad de la duquesa de Cambridge, en un momento en el que la monarquía británica se ha tenido que enfrentar a algunos reveses -en el horizonte, aquella polémica entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey y en la que acusaron de racismo a la casa real británica- sigue intacta. Incluso, el diario Daily Mail le dedica un reportaje en el que explica por qué Kate Middleton se ha convertido en la "joya de la la corona" (entre otras cosas, cita su "magia", su sencillez y su apoyo férreo al príncipe Guillermo, "como una roca, en tiempos turbulentos", según varios expertos consultados.

Por el camino, nos va dejando looks suculentos. Incluso, cuando opta, como en esta ocasión, por vaqueros casual y prendas de marcas aptas para todos los bolsillos, entre ellas marcas españolas. Mira algunos de nuestros estilismos favoritos: