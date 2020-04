Este top sin mangas de Zara solo cuesta 8 euros y hace que tus brazos parezcan más definidos

Fantasía (de la buena).

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que con la llegada del buen tiempo a nuestras vidas nos va a apetecer (y mucho) presumir de anatomía. Ya sea con vestidos 'summer', bermudas (unas de las grandes estrellas de esta temporada), shorts... Todas estamos esperando poder poner un pie en la calle para lucir de nuevo nuestras mejores galas, aunque estas sean 'casual'.

Sin embargo, hay veces que nos olvidemos de una de las partes de nuestro cuerpo que, aunque no lo creas, puede ser de lo más atractivas: los brazos. Efectivamente, unos brazos definidos, como los de la reina Letizia, puede ser lo que dé esa vuelta de tuerca a tu look 'summer'. Ah, ¿pero que no haces deporte como para presumir de brazos?

Tranquila porque tenemos el top ideal para ti. Se trata de una camiseta 'rib halter' que básicamente lo que consigue es que tus brazos se vean más definidos. Que tú dirás, "ya sí, bueno, ¿pero cómo?". Muy sencillo. El corte de su manga está cosido desde el cuello hasta la axila ligeramente en diagonal, creando así un ángulo que hace que tu hombro y tu brazo queden más estructurados.

Un top que combina con todo y que puedes combinar con prendas tan casuales como unos vaqueros a sumarlo a una minifalda estampada para crear un 'look' de noche un poco más sofisticado. ¿Lo mejor? Su precio. Este top puedes encontrarlo en la página web de Zara y está disponible por el módico (y fabuloso) precio de 7,95 euros. Además de en negro, también está disponible en azul y en blanco.