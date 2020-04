El top con escote Bardot de Camila Cabello, de flores y perfecto para llevar con vaqueros, nos ha hecho soñar con la primavera

Toma nota: si tienes poco pecho te sentará genial.

Un día más y Camila Cabello vuelve a pasear su amor con Shaw Mendes por Los Angeles. No hay día que la parejita no salga a airearse a pesar de la cuarentena, pero tienen una razón de peso: allí las medidas de confinamiento por el Coronavirus no son tan estrictas como en España. Si ayer os dábamos todos los detalles de su look boho con pantalón campana a lo Shakira en la época en la que su disco 'Pies descalzos' era un éxito de ventas, hoy la polifacética estrella de raíces latinas ha sorprendido con un look casual pero muy favorecedor en el que el top es el auténtico protagonista.

Siguiendo las tendencias que firmas como Devota y Lomba, Erdem y Fendi subieron a la pasarela para esta primavera-verano 2020, Camila Cabello ha estrenado un top de flores que ya nos está haciendo soñar con la primavera. Vale, que sí, que estamos en primavera, pero el termómetro durante este extraño mes de abril no marca unas temperaturas demasiado altas, así que, de momento, lucir un top, aunque sea en casa, es un tanto arriesgado. ¡Lo que nos faltaba también, coger frío estando en casa!

La cantante apostó por un top con escote Bardot, perfecto para lucir hombros y muy sensual, con fondo azul claro y flores en tonos muy alegres como el rosa o el verde. Camila Cabello lo combinó con unos pantalones tipo culotte vaqueros, otra de las tendencias de la temporada, y unas sandalias tipo flip flop, que no pueden ser más cómodas.