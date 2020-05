El top asimétrico de Máxima de Holanda que querrás lucir en tu próximo look de invitada

La elección perfecta para celebrar su 49 cumpleaños.

La pandemia del coronavirus ha hecho que bodas, comuniones, bautizos y demás celebraciones queden aplazadas para cuando todo pase. No sabemos en qué momento, pero sí que más tarde o más temprano llegará y eso significa que nuestro radar de búsqueda de looks de invitada para cuando eso ocurra no debe mantenerse apagado.

Son muchas las ideas que vamos almacenando a modo de inspiración, una de ellas la que Máxima de Holanda ha escogido para celebrar su 49 cumpleaños. Para festejar esta jornada que coincidía con la fecha en la que hubiera tenido lugar la edición 2020 del Festival de Eurovisión que finalmente no ha tenido lugar, la reina de Holanda ha querido compartir una fotografía en la que aparece junto al rey Guillermo y sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariadna.

“Europa está pasando por un momento muy difícil. Mantengamos nuestros ojos y oídos abiertos. Juntos, nos mantenemos fuertes. ¡Europa, brilla una luz y mantén viva la música!” es el mensaje que la familia real holandesa ha querido lanzar al mundo a modo de apoyo en estos tiempos llenos de incertidumbre.

Pero más allá de las palabras de los reyes y las princesas, no hemos podido fijarnos en el look escogido por la monarca, el mismo con el que horas después volvía a aparecer en el perfil oficial de la casa real de Holanda en las redes sociales para festejar su aniversario con una receta de alfajores argentinos en homenaje a su país de origen, y que estaba compuesto por unos pantalones de color verde y un top dorado.

De este último, nos gusta especialmente su tono metalizado que siempre es garantía de éxito cuando hablamos de celebraciones, pero también el favorecedor corte asimétrico que tiene como detalle diferencial las ondas de la manga y el gran rosetón que lo acompaña.

Para redondear el estilismo, Máxima no solo ha optado por unos pendientes en cascada plateados que con los que se atrevido a jugar con el contraste de metalizados para un resultado más sorprendente, sino que ha añadido el que es uno de sus accesorios favoritos - obviando, por supuesto, los sombreros y pamelas- como es el cinturón, que en su versión más fina estiliza la figura tanto que no duda en recurrir a él siempre que la ocasión lo permite.