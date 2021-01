Teresa Andrés se adelanta a las lluvias y dice que las botas de agua las llevaremos con camisa 'oversize' de manga abullonada (que ha encontrado en las rebajas de Zara) y minifalda

Una combinación de diez.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Estas primeras semanas de enero han estado protagonizadas por temperaturas gélidas extremas pero parece que, poco a poco, empiezan a subir y, de hecho, las previsiones atmosféricas anuncian que se esperan precipitaciones que van a acabar con los restos de nieve que todavía tiñen las calles de blanco. Al igual que con la llegada de Filomena preparamos nuestros armarios para los días más fríos del año, ahora nos toca adaptar nuestros estilismos a las lluvias.

En este sentido, algunas de las prendas y complementos que no pueden faltar en nuestro armario son los paraguas, por supuesto, un buen chubasquero y las botas de agua. Y es que, ¿quién dijo que no podíamos vestir bien los días de lluvia? Son muchas las 'it girls' las que, a lo largo de la temporada, nos han regalado propuestas para lucir diseños aptos para la lluvia, pero una 'influencer' previsora que se ha querido adelantar a la semana pasada por agua que tenemos por delante es Teresa Andrés. Y, sí, efectivamente, ha mostrado un look de lo más inspirador.

La valenciana ha compartido un estilismo de diez en su último post de Instagram y, admitimos, que nos encanta de pies a cabeza. Teresa Andrés ha sacado de su zapatero las botas de agua y nos ha enseñado una fórmula impecable para llevarlas en un look de 'street style' que nos permita ir protegidas de la lluvia sin renunciar al estilo: con minifalda y blusa.

En concreto, Teresa Andrés ha lucido unas botas de agua de caña alta de color rojo con una minifalda tipo 'preppy' de cuadros y de tiro alto. La combinación de estas dos prendas nos encanta porque crea un efecto de alargar las piernas muy favorecedor al llevar falda corta y botas altas.

Pero, por supuesto, esto no lo es todo. No podemos pasar por alto el toque que le da la blusa al estilismo. La 'influencer' ha rematado el look con una blusa popelín 'oversize' blanca que ha encontrado en las rebajas de Zara.

Se trata de una camisa 'oversize' de cuello subido y manga larga abullonada que, además, cuenta con un detalle de pasamaneria combinado a tono, que la hace todavía más original, y un cierre frontal de botones ocultos por la solapa.

Este diseño tiene un precio irresistible de 9,99 euros (antes 29,95 euros) pero, como era de esperar, está prácticamente agotado en la web de la firma de Inditex, aunque puedes probar suerte en alguna tienda física.