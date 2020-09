Esta temporada ellas mandan

Lo más nuevo de BOSS Kidswear para niñas tiene todas las tendencias más buscadas de la temporada. Mira, mira...

Woman.es para Hugo Boss Kids

Las chicas son las protagonistas absolutas de la colección otoño-invierno de BOSS Kidswear. Sus looks para la próxima temporada se dividen en prendas deportivas, femeninos vestidos y estilismos que emulan a la ropa de mujer de Hugo BOSS. Una colección atrevida y brillante de BOSS Kidswear en la que predominan los tonos rojo vivo, blanco brillante y dorado y que invitan a sonreír y a pasarlo bien a todas horas.

Nunca una temporada estuvo tan dirigida a esas pequeñas cazadoras de tendencias que ya entienden de moda y quieren forjar su propio estilo a través de prendas icónicas. Para ellas son las siluetas que Hugo BOSS ha querido basar en las tendencias sin prescindir de las señas de identidad de la marca, como el polo clásico de BOSS, rediseñado como un vestido en una variedad de combinaciones de colores.

Las faldas plisadas fluidas, otra prenda estrella, llegan inspiradas directamente de BOSS Womenswear, mientras que los suéteres, sudaderas con capucha y pantalones deportivos garantizan que las más deportistas tengan mucho dónde elegir. Es precisamente en esta parte más sport en la que los logotipos grandes y pequeños toman protagonismo, haciendo del estilo deportivo y la elegancia un tándem perfecto.

Los accesorios también brillan este otoño, gorros de lana, riñoneras y otros must have se tiñen de dorado para no pasar desapercibidos. ¿Y cuando llegue el frío? BOSS Kidswear propone chaquetas acolchadas que incluyen un llamativo diseño reversible en negro y dorado, para que las niñas BOSS sean también las más estilosas cuando caiga el mercurio.