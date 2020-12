De Tamara Falcó con Zara a Mery Turiel, los jerseys de rayas más buscados en Instagram y que baten récords de venta

El jersey más viral que ha conquistado los armarios de todas las influencers.

Cecilia Franco | Woman.es

Tamara Falcó y, ahora (de nuevo), Mery Turiel nos dan una pista. Este invierno no te podrás resistir al jersey de rayas que está conquistando Instagram.

Estábamos deseando que llegara el frío de verdad para lucir nuestros jerséis más calentitos, gustosos y por supuesto, en tendencia. Nos vamos al feed de Instagram para comprobar las apuestas de nuestras influencers favoritas y, de pronto, todas coinciden.

-Este jersey de flores bordadas de Amelia Bono (que queda fenomenal con pantalones 'slouchy) ha causado furor en Instagram.

-Esta marca tiene los jerséis de cashmere (preciosos, suaves y calentitos) que Irina Shayk no se quita en todo el invierno.

Ellas lo tienen claro y si ya nos habíamos enamorado del jersey marinero de Zara que lució Tamara Falcó, ahora aparece Mery Turiel (de nuevo) a confirmarnos que el jersey de rayas de colores o 'arcoíris' está conquistando sus armarios.

Aunque nos consta que el punto es el tejido estrella del 2020, llevamos ya un tiempo viendo como el jersey de rayas de colores está convirtiéndose en una prenda viral que ya ha conquistado a nuestras celebrities favoritas y, por consiguiente, bate récords de venta.

Mery Turiel nos enamoró con el jersey de Zara que mejor queda con los pantalones de talle alto, y ahora, lo hace con un jersey lleno de color de Mimi Polo y que es perfecto para combinar con todos tus looks 'casual' e incluso para estar cómoda en casa.

La influencer y su armario cápsula de invierno no deja de sorprendernos. Su perfil de Instagram es todo una fuente de inspiración que conquista cada día a sus casi 900.000 seguidores y sus looks no pasan jamás desapercibidos. No es la primera vez que la influencer apuesta por un jersey de rayas de colores y, con ello, nos propone diferentes opciones para todos los gustos.

Si pensabas que el invierno era para lucir tonos cálidos y que el marrón y negro son protagonistas de la temporada, venimos a confirmarte que este invierno llenarás de color tu armario. Rayas más finas, más gruesas, en colores más vivos o tonos pastel. ¡La variedad es infinita!

¿Buscas algo rompedor? Este jersey de rayas no solo dará un toque diferente sino que, además, te convertirás en todo una influencer.