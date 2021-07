La diseñadora Tamara Falcó ha creado en su propia firma un vestido rojo que estarás deseando llevar todo el verano porque es muy versátil y además se encuentra rebajado.

Tamara Falcó es todo un icono de estilo en nuestro país. Siempre acierta con todos y cada uno de sus looks, y su 'estilazo' tan marcado nos tiene conquistadas. No solo es una experta a la hora de seleccionar en su armario la combinación del día, sino que además a través de su propia firma TFP da vida a prendas con su esencia más personal. ¿Adoras su 'feed' de Instagram al completo? Entonces necesitas el vestido rojo de su firma (ahora en rebajas) que soñarás estrenar en tu primer paseo marítimo.

Estés o no con las manos en la masa, haciendo huecos inexistentes en la maleta, lo que tienes claro es que quieres convertirte en la más elegante de la playa. Y si hablamos de elegancia, tenemos que hablar de Tamara Falcó.

La marquesa de Griñón no deja de revolucionar las redes con todo lo que se proponga. Ella encontró el vestido 'eco' que deseamos llevar todo el verano y, como buena 'fashionista' tiene buen ojo a la hora de ponerse a rebuscar en las rebajas de nuestras tiendas 'low cost'.

Aunque podemos decir que su elección, generalmente, suele declinarse a los tonos neutros y a los diseños más clásicos, sabe sorprendernos con tendencias como el 'tie dye' o tonos más potentes como el de su última elección.

"Red is always a good choice". ¡Y qué razón tiene! La reina 'fashionista' de Instagram tiene claro que no hay verano sin un vestido rojo pasión. Y estamos completamente de acuerdo porque, se trata de un básico que junto al blanco o negro, nos salva de muchos apuros y siempre es una buena elección.

En esta ocasión se trata de un vestido que no puede ser más ella. ¿Por qué lo decimos? Porque 'Capuchina' pertenece a la colección Fleur d'Été de su propia firma TFP by Tamara Falcó. Un diseño de corte midi confeccionado en tejido de algodón, en rojo pasión, de tirantes acabados en lazadas y mucho vuelo gracias al corte de paneles.

¿Lo mejor? En este momento está rebajado y lo encontrarás por 161 €. Hazte con un vestido rojo como el de la diseñadora Tamara Falcó y combínalo con alpargatas, sandalias planas o tacones. Todo depende de la ocasión.