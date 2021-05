Tamara Falcó, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha demostrado durante su última aparición en el plató de Pablo Motos que es una de las mujeres más elegantes de nuestro país.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Una noche más, Tamara Falcó se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero' junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo para debatir algunos de los temas de actualidad bajo la atenta mirada de Pablo Motos. Una noche, la de los jueves, que los seguidores de Tamara Falcó esperan con auténtica devoción para comprobar con qué delicia estilística nos deleita.

En esta ocasión, Tamara ha lucido un precioso vestido largo naranja, con escote en pico, manga francesa abullonada con puño abotonados, lazada continua en multiposición en el talle y cierre de botones en la parte delantera. Confeccionado en jacquard, esta maravilla pertenece a la colección de vestidos de invitada primavera-verano 2021 de Cherubina.

Este diseño de jacquard se encuentra agotado actualmente en la talla S, pero si te das prisa aún podrás hacerte con las tallas M y XL de las que todavía hay disponibles algunas unidades. Un modelo que Tamara Falcó apostó por combinar con un colgante distrayendo así un poco la atención de su llamativo escote.

Pero si el look de Tamara Falcó nos gustó, mucho cuidado porque Nuria Roca no se quedó atrás. La periodista se decantó por una combinación de colores que no podía ser más llamativa. Para divertirse una noche más en 'El Hormiguero', la también escritora lució un pantalón rosa pastel tobillero con una sudadera verde flúor y unos zapatos de charol en fucsia.

Una noche en la que también brilló con luz propia Pilar Rubio, quien se incorporaba de nuevo al programa después de haber pasado el coronavirus. Durante varias semanas, Pilar Rubio hizo su sección desde casa debido a que se contagió días más tardes de que Sergio Ramos, su marido, diese positivo en Covid-19.

Para su vuelta al plató, Pilar rubio escogió un un vestido camisero en color blanco y largo midi que aderezó con una coleta alta y con unas sandalias rojas de tira ancha que le favorecían especialmente al alargar más todavía su esbelta silueta.

La presentadora se mostró encantada de volver a estar al lado de todos sus compañeros y minutos antes de entrar en plató nos coló en el 'backstage' donde las peluqueras le estaban dando los últimos retoques porque "siempre se me enreda la coleta", aseguraba. Una coleta alta que sigue la estela de las lucidas por Edurne y otras muchas celebrities que han visto en este peinado la opción más cómoda para esta primavera-verano.