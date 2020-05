Tamara Falcó tiene el vestido midi de flores con efecto vientre plano y cero cursi

La prenda más cómoda con el 'print' que tanto adoramos.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Al mismo tiempo que Tamara Falcó ha anunciado en su última publicación de Instagram que pasará a ser la próxima Marquesa de Griñón, la hija de Isabel Preysler, convertida en toda una reina de las redes sociales, también ha dejado un secreto escondido en la imagen que bien hemos leído entre líneas descubriendo que no hay mejor manera que hacer frente a los últimos días de la cuarentena que con una prenda tan llena de vida como la suya.

Enfundada así en un vestido midi cuyo patrón es de lo más sencillo simulando el perfecto camisón con el que hacer gala de la comodidad que brindan piezas tan holgadas, el estampado floral afianza la importancia de la que siempre goza temporada tras temporada y que tanto adoramos.

Y más ahora, en plena primavera y en un momento en el que la acción de vestirse cada día ha cobrado vital importancia. Dejando de lado los tonos pastel y neutros que parecen reinar como una de las grandes tendencias del momento, colores tan potentes como el naranja y el morado se unen para reclamar su protagonismo.

Así, el 'print' más recurrente de todos los tiempos se instala en un vestido de mangas cortas y ajustado para dar vida a uno de esos diseños que parecen sentar bien a todos los cuerpos con efecto vientre plano incluido.

Y aunque su look ha pasado desapercibido para los seguidores de Tamara tras anunciar una noticia tan buena a través de palabras llenas de amor, no podíamos dejar pasar la oportunidad de recalcar el poder de una prenda tan básica cargada de motivos florales. Sí, los mismos que tienen el poder de encumbrar a 'best seller' cualquier diseño que así forme parte del catálogo de cualquier marca que se nos pueda pasar por la cabeza y que, precisamente, estos tres –firmados por Zara, Mango y Sfera- son el mejor ejemplo de ello.