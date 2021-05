Tamara Falcó y su dúo 'chic': vaqueros 'wide leg' y chaqueta torera de manga corta

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres más elegantes de nuestra país incluso en clave casual con pantalón y chaqueta torera mini. Tamara Falcó vuelve a acertar.

CARMEN RAYA

Tamara Falcó se sentó una noche más en la mesa de invitados de 'El Hormiguero' para debatir la actualidad junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Una cita para la que volvió a demostrar que siempre luce 'looks' preciosos que, como no podía ser de otra manera, al día siguiente son comentados por sus miles de seguidores en Instagram. Sin embargo, el de ayer fue un estilismo más 'fashion' que nunca (y eso que a priori parece bastante casual).

Tamara Falcó se decantó por unos pantalones 'wide legs' vaqueros que crean una figura recta, pero con forma, y que allá por los inicios del 2000, Victoria Beckham se atrevía tímidamente a lucir de vez en cuando (siéndoles así infiel a sus adorados pitillo). Sin embargo, estos vaqueros se han convertido hoy en día en los más buscados porque alargan la figura y dan movimiento a la pierna en la parte inferior.

Un diseño que combinó con un top blanco de corte recto y una chaqueta 'torera' de manga corta en color rosa fucsia que es, sin duda, uno de los 'must have' de esta temporada.

Como decíamos antes, este look podría parecer 'casual', pero está pensado a la perfección. Es todo un acierto combinar un pantalón 'wide leg' con una chaqueta corta porque crea un 'ritmo' en el look. ¿Qué quiero decir esto? Que no se 'chocan' unas prendas con otras. En el caso de lucir un pantalón de tiro alto como es este, siempre es mejor apostar por prendas superiores cortas para que los largos no compitan entre ellos.

Además, el efecto 'tres niveles' que consigue Tamara Falcó es espectacular al dejar que su top blanco sea ligeramente más corto que la chaqueta 'torera'. Eso sí, no se olvida de subirse a un buen tacón porque con tanto juego óptico corremos el riesgo de quedarnos cortas en altura y para ello apostar siempre por un tacón de seis centímetros o más.

Un look que 'compitió' en estilo con el traje de cuero rosa vegano por el que apostó Nuria Roca. Una creación sostenible de la firma French Connection que combinó con un top verde de punto precioso de la firma BeMeknes que ha sido creada por Montse Nieto, estilista de 'El Hormiguero'. Para rematar el look, Nuria se subía a unos salones amarillo flúor de Balenciaga dejando claro que la combinación de colores vivos es uno de los puntos fuertes de su armario.