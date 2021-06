Cuando veas a Tamara Falcó no querrás otra cosa que un traje de cuadros vichy como el suyo

Tamara Falcó ha vuelto a darnos un lookazo con pantalón perfecto para un look working, de invitada o una cita especial.

Clara Hernández

¡Nos encanta! Sabemos que la visita de Tamara Falcó a Madrid Fusión, el gran congreso global de gastronomía que se celebra estos días en la capital, ha estado protagonizada por la reunión, no tan habitual, de los hijos del marqués de Griñon (además de la exganadora de Masterchef, Manuel Falcó y Xandra Falcó), quienes han acudido a la muestra para participar en un acto que homenajeaba a su padre, fallecido el pasado marzo a causa del coronavirus. O por la presencia de su novio, Jesús Onieva, que se ha convertido en su compañero inseparable. Sin embargo, nosotras no hemos podido apartar la mirada del look que nos ha regalado Tamara Falcó, convertida de un tiempo a esta parte en referente de moda y exquisita cazadora de tendencias sencillas, inspiradoras y siempre sofisticadas.

La hija de Isabel Preysler ha optado en esta ocasión en un dos piezas en cuadros vichy rojos y blancos, un estampado que vuelve siempre en primavera y que, en esta, lo ha hecho con más fuerza, tal y como ya anticipaban firmas como Genny o Rodarte.

El outfit -perfecto- de Tamara ha consistido en blazer de manga corta abullonada y cruzada, fluida, lazo para definir cintura, y pantalones rectos, ligeramente acampanados por la parte inferior, a juego para recordarnos que un conjunto estampado, que juega con los volúmenes, y cuyo print es uno de los más alegres de la estación, es tan versátil que puede ser una alternativa a nuestros vestidos de invitada, looks working u ocasiones especiales. Por cierto, ¿te has fijado en el detalle de los dos borlones en rojo que lo rematan?

Además, sabemos quién lo firma. Se trata de Vanderwilde, una marca sevillana fundada en 2013 por dos hermanas, Blanca y Ángela, que conjuga el estilo de la tradición andaluza con el diseño contemporáneo, según señalan sus responsables, que también se declaran fans de "la elegancia basada en líneas puras", "patronajes de calidad" o las "líneas femeninas".

El traje es el modelo Lua y se puede comprar todo junto (255 euros) o por separado (la chaqueta tiene un precio de 155 euros).

Para poner el broche final, Tamara ha optado por sandalias de tacón en color nude, el calzado polivalente que sienta bien con todo y que estiliza la figura, y por lucir ondas en su melena bob.

¿A que tú también sueñas ahora con dejar entrar a los cuadros vichy en tu vida? Mira nuestras prendas favoritas con este print.