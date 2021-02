Ideal para combinar con medias de plumetti.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Ahora que ya hemos fichado los mejores regalos de San Valentín y los perfumes con los que sorprender a las chicas, creemos que es hora de que vayamos a por todas con el look de San Valentín. Las más previsoras sabrán desde hace muchos meses qué se van a poner, sin embargo, otras esperamos hasta el último momento para saber qué nos vamos a poner en el día de los enamorados. Tengamos pareja o no, es divertido vestirse para la ocasión: un poco de rojo y negro, corazones… justo la combinación por la que ha apostado Tamara Falcó en una de sus últimas fotos de Instagram y que ya estamos deseando copiarle.

- Este anillo doble de Tamara Falcó es el más deseado

- Dice Tamara Falcó que las medias plumetti siempre funcionan

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.

La marquesa de Griñón ya cuenta con, nada más y nada menos, un millón de seguidores en Instagram. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Ahora, nos ha inspirado con su último look.

La colaboradora de ‘El Desafío’ y ‘El Hormiguero’ ha lucido un vestido wrap, el corte que, para nosotras, más favorece porque gracias a su escote de pico estiliza una barbaridad, pero lo que más nos ha gustado ha sido el estampado. Tamara Falcó se decantó por un vestido con estampado de corazones que combinó con medias negras de plumeti y unos salones negros. Un look de 10.